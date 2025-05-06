Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой.

Российские оккупанты нанесли удар по пригороду города Сумы. В результате обстрела погиб ребенок и есть раненые. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Отмечается, что россияне атаковали пригород Сум около 17:30 во вторник. Предварительно, удар по гражданской инфраструктуре был осуществлен баллистической ракетой.

"Погиб ребенок в результате вражеского ракетного удара по пригороду Сум. Шесть человек ранены. Большинство травмированных - дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии", - проинформировали в ОВА.

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Сумщина под российским террором

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Россия нанесла удар по центру города Сум. В результате ракетной атаки погибли 35 человек. Представитель Главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка рассказал, что удар был нанесен двумя ракетами с интервалом в 2-3 минуты.

"Горели сразу 10 автомобилей, в том числе и коммунальный транспорт, именно в коммунальном транспорте больше всего погибших", - рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар России баллистикой по городу Сумы утром 13 апреля. Он акцентировал, что Россия затягивает войну:

"Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист".

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