В День пожарных 4 мая вспоминаем историю этой даты и как красиво поздравить героев с праздником.

В начале мая свой праздник во всем мире отмечают пожарные - люди отважной и мужественной профессии. Именно на их плечах лежит защита и спасение всего живого, а борьба с огенной стихией нередко уносит жизнь и самих спасателей. В Международный день пожарных пожелайте отважным профессионалам сухих рукавов и поблагодарите за их нелегкий и опасный труд.

Как и когда Международный день пожарных стал праздником

Появлению даты предшествовали трагические события. В 1998 году в одном из лесных пожаров Австралии погибли 5 пожарных. Это был далеко не первый случай, когда погибали спасатели, но после него неравнодушные люди выступили с инициативой об учреждении праздника для героев-огнеборцев.

Инициативу подхватили благодаря интернету и вскоре получила признание во всем мире.

Видео дня

Дату 4 мая выбрали не случайно - это день памяти святого Флориана, которого считают покровителем пожарных.

Когда День пожарных в Украине

День пожарных в Украине называется День пожарной охраны и ежегодно отмечается 17 апреля. Но есть у украинских героев еще один профессиональный праздник - День спасателей - 17 сентября.

Международный день пожарных - картинки и пожелания

Поздравляю с Международным днем пожарных!

Ты - человек мужественной и самоотверженной профессии, который готов прийти на помощь в трудную минуту. Ежедневно ты рискуешь собой, чтобы спасти других. Пусть же в твоей жизни будет меньше тревожных вызовов, а огонь горит лишь в глазах любимых людей. Спасибо тебе за то, что ты есть.

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С праздником, дорогие украинские пожарные и спасатели!

В этот день мир чествует вас и всех людей вашей профессии, которые смело идут навстречу опасности.

В наше время, в условиях войны, украинские пожарные стали незаменимой помощью и поддержкой во время ракетного террора, атак "шахедов" и разрушений. Огромное спасибо за каждую спасенную жизнь. Да хранит вас Господь, а вашей броней пусть будет наша безмерная благодарность и молитвы.

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С Днем пожарных!

Твой труд - не просто обычная профессия. Это - твой образ жизни, благородный и отважный. Пусть каждый день будет безопасным, а доброта возвращается к тебе во стократ. Поддержки в семье, настоящей команды на работе и сухих рукавов!

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С праздником, дорогие украинские огнеборцы!

В Международный день пожарных мы склоняем головы перед вашим мужеством.

Вы - наша гордость, наша надежда и защита. Герои, которые идут на помощь, несмотря ни на то, которые порой работают без смен и сутками напролет, чтобы спасти жизни других - ведь каждая жизнь важна. Вы спасаете не только от стихии, но и от нечеловеческих последствий российских обстрелов, от которых страдают украинские дома, школы, больницы.

Низкий поклон вам и огромное спасибо за вашу преданность делу и отвагу. Пусть Бог хранит вас!

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Дорогие спасатели, с Международным днем пожарных!

Работа ваша - ежедневный подвиг, ваша сила - в вашем спокойствии, а в готовности спасать – ваша душа.

После ракетных обстрелов и "шахедных" атак, в борьбе с лесными пожарами и поджогами сухостоя вы, несмотря на свою усталость и риск, не просто тушите огонь - вы возвращаете надежду. Спасибо вам, что оберегаете мир от беды. Пусть в жизни будет поменьше тревог, возвращайтесь домой целыми и невредимыми. Низкий поклон!

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Пожарные - не просто люди, это герои в шлемах и ангелы на земле.

В ваш профессиональный праздник, Международный день пожарных, благодарим за силу, руки и слезы, которых мы не видим. Возвращайтесь живыми. Крепкого здоровья и победы Украине!

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С праздником, герой!

В Международный день пожарных желаю, чтобы каждый день приносил радость, уважение и поддержку близких людей. Ведь ты - тот, кто стоит на страже спокойствия и безопасности. Мы гордимся тобой, твоей стойкостью и преданностью делу. Береги себя и огромное спасибо за силу и доброту!

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Сегодня - Международный день пожарных, но мы в первую очередь благодарим украинских героев.

Спасибо вам за ежедневную борьбу за жизнь. За свет, который вы дарите, когда все вокруг застилает тьма. За руку, которую протягиваете, когда кажется, что уже надежды нет.

Крепкого вам здоровья, мира вам и вашим семьям. С праздником, несокрушимые!

Напомним, ранее мы рассказывали, какие будут праздники в мае 2025 в Украине - что отмечаем и когда отдыхаем.

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