В Минске силовики стреляют в людей резиновыми пулями и бросают в них светошумовые гранаты: есть раненые

Одна из светошумовых гранат попала в грудь демонстранта Романа Зайцева, он в тяжелом состоянии.

В Минске силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями.

Трое человек получили ранения, их забрала скорая помощь, сообщило издание Наша Нива.

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Кроме того, одна из светошумовых гранат попала в грудь демонстранта Романа Зайцева, он в тяжелом состоянии.

Сообщают, что против митингующих силовики используют и водометы.

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