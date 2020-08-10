В Минске силовики стреляют в людей резиновыми пулями и бросают в них светошумовые гранаты: есть раненые
00:51, 10 августа 2020Мир
861 0
Одна из светошумовых гранат попала в грудь демонстранта Романа Зайцева, он в тяжелом состоянии.
В Беларуси массовые протесты / Фото БелаМова
В Минске силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями.
Трое человек получили ранения, их забрала скорая помощь, сообщило издание Наша Нива.
Читайте такжеВ Минске силовики начали штурм баррикад протестующих: в ход пошли водометы и гранаты (фото, видео)
Кроме того, одна из светошумовых гранат попала в грудь демонстранта Романа Зайцева, он в тяжелом состоянии.
Сообщают, что против митингующих силовики используют и водометы.
- 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.
- Согласно результатам национального экзит-полла, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.
- Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.
- Так, в центре Минска вспыхнули протесты: начались схватки, ОМОН применил светошумовые гранаты.
- В ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси автозак въехал в толпу протестующих в Минске.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter