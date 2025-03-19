Каждый год летом украинцы поздравляют пап и делают для них подарки.

Ежегодно в мае украинцы с большим размахом отмечают День матери. Менее популярен, но не менее важен День отца в Украине, который наступает летом. В этот день принято поздравлять одного из самых близких к нам людей по крови. Во время полномасштабной войны праздник обрел особое значение, ведь тысячи отцов сейчас защищают родных на фронте.

День отца - прекрасный повод поздравить папу и поблагодарить за все счастливые совместные моменты. Дата праздника меняется каждый год, поэтому мы разобрались, когда поздравить родного человека в День отца 2025.

Когда День отца отмечается и как он появился

День отца Украина отмечает вместе с большинством стран мира, а именно в третье воскресенье июня. Официально праздник установлен в 2019 году. Дата торжества в этом году - 15 июня.

Возник праздник отцов в США в 1910 году по инициативе американки Соноры Додд. Её и пятерых братьев и сестер вырастил любящий отец-одиночка. После смерти папы Сонора предложила чествовать всех заботливых родителей в третье воскресенье лета. Её идею поддержали, и к 2000-ым годам праздник стал официальным во многих странах мира.

Как провести День отца в Украине 2025

В нашей стране праздник пока не очень популярен, но каждый может внести вклад в его распространение. По возможности стоит провести этот день за совместным занятием с папой или хотя бы позвонить ему. Пригласите папу на прогулку, в кино или в поход - такой совместный вечер надолго запомнится и укрепит отношения.

Отметить праздник можно, вручив папе подарок - ему обязательно будет приятно. При выборе презента учитывайте вкусы отца. Это может быть книга любимого жанра, гриль, электробритва, массажер, сладости. Рыбака порадует набор снастей, автомобилиста - органайзер для салона, ценителя алкоголя - набор для виски с камнями.

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