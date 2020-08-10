Нардеп от "Слуги народа" поздравил Лукашенко с победой на выборах, "забыв" о протестах в Беларуси

Не все коллеги Шевченко по фракции оценили такой поступок.

Народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с якобы его победой на выборах главы государства. Ранее этот нардеп отметился участием в прямом эфире российского пропагандистского телешоу.

Короткий текст поздравления был размещен на странице депутата в Facebook накануне вечером.

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"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!", - написал народный избранник.

Шевченко также поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".

Коллега нардепа по фракции Елизавета Богуцкая в комментариях негативно оценила такой поступок. "Соболезную", - написал в ответ Шевченко.

9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.

Согласно результатам национального экзит-пола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

Вечером в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.

Так, в центре Минска вспыхнули протесты: начались схватки, ОМОН применил светошумовые гранаты.

Протестующие начали строить баррикады, но устроили их штурм с водометами и гранатами.

Силовики стреляли в людей резиновыми пулями и бросали в них светошумовые гранаты.

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