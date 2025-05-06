Различные итерации автомобиля Toyota Corolla выпускают с 1966 года.

Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавил мировой бестселлер Toyota Corolla. Об этом сообщает автомобильный портал Focus2Move.

В первом квартале 2025 года было продано более 244 тысяч Toyota Corolla. На второй позиции расположилась другая модель от популярного японского автопроизводителя - компактный полноприводный автомобиль класса SUV Toyota RAV4.

Также в тройку довольно ожидаемо попал легендарный американский пикап Ford F-Series, который компания Ford выпускает более семидесяти лет.

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ТОП-10 самых популярных машин в мире в 2025 году:

Toyota Corolla - 244 751 (-13.5%);

Toyota RAV4 - 242 190 (-0.6%);

Ford F-Series - 225 501 (+24%);

Tesla Model Y - 191 193 (-33,6%);

Honda CR-V - 180 452 (-0,3%);

Chevrolet Silverado - 150 164 (-8%);

Hyundai Tucson - 148 511 (+1%);

Tesla Model 3 - 139 901 (+24,2%);

Toyota Hilux - 136 420 (+0,5%);

Toyota Camry - 136 233 (+0.5%).

Украинский авторынок - что интересного

Напомним, ранее специалисты назвали самые популярные автомобили в Украине в 2025 году. Если говорить о производителях, то наибольшим спросом пользовались автомобили Toyota, Renault и Skoda.

Если же говорить о моделях, то лидерами рынка оказались кроссоверы Renault Duster и Toyota RAV4. На третьей позиции по итогам первого квартала оказался Toyota Land Cruiser Prado. Замыкает десятку Volkswagen Touareg.

Среди главных трендов украинского авторынка - рост популярности гибридных легковых автомобилей (HEV i PHEV). Ранее УНИАН сообщил, что в марте автопарк нашей страны пополнили более 2,1 тысячи гибридных легковых авто.

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