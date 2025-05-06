Соответствующую информацию предоставили адвокаты Смирнова.

За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 миллионов гривень. Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что соответствующую информацию предоставили адвокаты Смирнова.

Следовательно, он обязан прибывать по каждому требованию правоохранителей; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с людьми, указанными в определении суда, а также сдать на хранение загранпаспорта.

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Стоит отметить, что только вчера, 5 мая, его отправили под стражу с возможностью внесения залога. В частности, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для бывшего заместителя председателя ОП и отправил его под стражу до 22 мая. Бывшего чиновника подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения о получении взятки в особо крупном размере. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании Смирнова под стражей с альтернативой залога в более 20 миллионов гривень.

В то же время, адвокат экс-чиновника заявлял, что следствие не привело доказательств легализации средств.

"Также не приведены риски, которые есть основания именно для такой меры пресечения (содержание под стражей - ред.). Данное ходатайство не является обоснованным. Полгода продолжается расследование, и никаких новых доказательств по делу нет", - отметил защитник Смирнова.

После заслушивания доводов сторон суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и взял экс-заместителя председателя ОП под стражу в зале суда с альтернативой залога в 18 миллионов гривень.

Дело Смирнова

Стоит отметить, что в мае 2024 года стало известно, что бывшего заместителя руководителя Офиса президента подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Действия лица были квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины. Тогда источник УНИАН в правоохранительных органах проинформировал, что речь идет об Андрее Смирнове.

Кроме того, 16 апреля стало известно, что НАБУ и САП разоблачили Смирнова на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

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