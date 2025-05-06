Своей самой любимой страной Норм и Кэтлин считают Хорватию.

Американец Норм Бур в 2019 году вышел на пенсию и с тех пор ведет кочевой образ жизни вместе со своей женой Кэтлин – за эти шесть лет они успели пожить в 50 странах по всему миру, и были те, которые им особенно понравились.

В своем материале для Business Insider 70-летний путешественник, который также написал книгу "Кочевые путешествия для всех возрастов" и рассказывает о своих приключениях в личном блоге TravelYounger , назвал четыре страны, где им жилось лучше всего.

"В некоторых местах мы останавливались всего на несколько дней, а в других – на несколько месяцев, но наш идеальный рецепт – это четыре-шесть недель, что дает нам время впитать колорит местной культуры", – рассказал Норм.

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1. Вьетнам. Эту страну путешественник называет доступным по цене раем для экспатов.

"Мы провели 17 месяцев, путешествуя по странам Юго-Восточной Азии, и влюбились во многие места в регионе, включая Вьетнам. Во второй раз, когда мы посетили Вьетнам, мы остались там на весь максимальный срок действия нашей визы в 90 дней. Мы почувствовали, что получили максимальную отдачу от своих денег в удивительном городе Дананг", – отметил мужчина.

Также он добавил, что недалеко от Дананга находится древний город Хойан, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с невероятно сохранившейся историей и очаровательными каналами.

Кроме того, Дананг нравится экспатам тем, что там много предложений в западном стиле, например, продуктовые магазины с товарами, которые напоминают о доме.

"Довольно невысокая стоимость жизни в стране позволила нам с комфортом жить, исследовать и хорошо питаться во время нашего пребывания. Во Вьетнаме у нас было так много доступной и невероятной еды (и свежей рыбы)", – подытожил Норм.

2. Италия. Путешественник говорит, что в этой стране они также жили дважды, поскольку это действительно невероятное место.

"Страна полна исторической архитектуры, церквей и музеев, которые было невероятно исследовать.Одной из наших первых остановок был небольшой средневековый городок Тиволи, примерно в 20 минутах к востоку от Рима, где мы жили в 500-летней квартире. Это взорвало мой мозг, так как она примерно вдвое старше Соединенных Штатов. Восемь месяцев спустя мы были на острове Сицилия в течение шести недель. Он нес то же самое ощущение древней истории, с потрясающим многовековым храмом Аполлона, возвышающимся на его городской площади", – делится впечатлениями мужчина, добавляя, что также они были в восторге от местной кухни и вин.

3. Малайзия. Эту страну Юго-Восточной Азии Норм называет идеальной с точки зрения медицинского туризма.

"На протяжении многих лет одним из главных стимулов для посещения Малайзии были ее доступные, но высококачественные медицинские услуги. Как постоянные путешественники, мы всегда отправлялись туда для медицинских тестов", – рассказывает он.

По его словам, полное обследование организм там обходится им всего в несколько сотен долларов, и, в отличие от США, не нужно оформлять дорогую медицинскую страховку.

Кроме того, отметил мужчина, в Малайзии есть впечатляющие горизонты, горы и тропические леса, которые стоит исследовать.

4. Хорватия. Норм признается, что даже после опыта проживания в 50 странах, Хорватия остается для них номером один.

"Мы провели там почти два месяца в 2019 году и с тех пор возвращались еще три раза. Когда мы впервые переехали в Хорватию, мы мало что о ней знали. Однако мы быстро влюбились. К счастью, английский здесь широко распространен, поэтому общаться с местными жителями было легко. К тому же, находясь в этом районе, мы смогли съесть тонны свежих морепродуктов", – делится впечатлениями путешественник.

В Хорватии Норм и Кэтлин успели пожить в доступном жилье на берегу моря примерно в 20 минутах к северу от Сплита, а затем в северном регионе, начиная с полуострова Истрия и направляясь на юг, останавливаясь по пути на полудюжине островов.

"Мы с нетерпением ждем возможности вернуться туда снова", – заключил Норм.

Как сообщал УНИАН, ранее американская туристка, объехавшая более 20 городов в Италии, назвала два из них, в которые она больше не хочет возвращаться.

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