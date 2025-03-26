Мужчины с инвалидностью в основном освобождены от призыва, но есть исключения.

В Украине продолжается военное положение и призыв военнообязанных мужчин. Для некоторых категорий действует отсрочка от мобилизации, и в их числе - лица с инвалидностью. В большинстве случаев они освобождены от армии, но есть исключения.

Мы разобрались, какая группа инвалидности освобождает от мобилизации и в каких случаях такой мужчина может попасть на фронт.

Можно ли мобилизовать с инвалидность в Украине

Мобилизация с инвалидностью в 2025 году не проводится. Эти лица освобождаются от призыва не зависимо от группы. Но таким мужчинам нужно оформить официальную отсрочку в ТЦК, чтобы воспользоваться своим правом.

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Ранее появлялась информация о том, что в Украине могут ввести мобилизацию с инвалидностью 3 группы. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предусмотрена отмена отсрочки для таких лиц, однако он все еще не принят.

Нужно ли идти в военкомат с инвалидностью, если пришла повестка

От ТЦК может прийти повестка мужчинам с инвалидностью. Это не является нарушением закона - работники территориальных центров могут выдавать повестки и направлять на ВВК кого угодно. В таком случае нужно явиться в военкомат и предоставить документы с подтверждением инвалидности. Если мужчина докажет, что у него есть отсрочка, то избежит возможного штрафа.

Это особенно касается тех случаев, когда мужчина вообще не стоит на учете в ТЦК. В таком случае в военкомате могут даже не знать о его инвалидности.

Кого могут мобилизовать с инвалидностью

Мобилизация лиц с инвалидностью возможна в трех случаях:

По добровольному согласию . Если такой мужчина сам хочет попасть на фронт и не имеет серьезных проблем со здоровьем, то может подписать контракт добровольца.

. Если такой мужчина сам хочет попасть на фронт и не имеет серьезных проблем со здоровьем, то может подписать контракт добровольца. Если нет отсрочки . Наличие инвалидности не равняется отсрочке. После получения удостоверения по инвалидности мужчине нужно обратиться в ТЦК и получить официальное освобождение от мобилизации. Если этого не сделать, то лицо считается пригодным к службе и может получить боевую повестку.

. Наличие инвалидности не равняется отсрочке. После получения удостоверения по инвалидности мужчине нужно обратиться в ТЦК и получить официальное освобождение от мобилизации. Если этого не сделать, то лицо считается пригодным к службе и может получить боевую повестку. Если инвалидность не подтвердили после пересмотра. Мужчины, которые получили диагноз после начала полномасштабной войны, должны пройти перекомиссию. Если экспертная комиссия не подтвердит инвалидность, то лицо потеряет отсрочку.

Ранее мы также писали, с какими болезнями не берут в армию. Мужчин с перечисленными диагнозами могут признать непригодными к службе даже если у них нет инвалидности.

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