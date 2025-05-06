Военнослужащие из КНДР не будут принимать участие в параде.

В Россию для участия в параде на 9 мая приедут почти три десятка иностранных лидеров. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили", - сказал он, сообщает российсий "Интерфаксу".

По словам Ушакова, на высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и непризнанная Южная Осетия.

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Также он утверждает, что военнослужащие из 13 стран пройдут по Красной площади Москвы во время военного парада.

Участвовать в параде будут расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, перечислил Ушаков. Военнослужащие из КНДР не будут принимать участие в параде.

Парад в Москве на 9 мая

Как писала газета The Washington Post высокопоставленный представитель украинской армии сообщил, что атака на парад Победы 9 мая в Москве маловероятна из-за низких шансов на успех. По его словам, ключевые системы российского ПВО переброшены для защиты столицы и при попытке атаки результат, скорее всего, будет нулевым. Он отметил, что удары могут быть нанесены по другим регионам России, но не по Москве.

Другой представитель украинского оборонного ведомства назвал сообщения о возможной атаке на парад в Москве "раздутыми" и заявил, что подобная попытка может привести к жесткой ответной реакции России и вызвать недовольство США.

В России усиливаются спекуляции о том, что Украина может ударить по Красной площади и поставит Кремль в неловкое положение перед приехавшими на парад союзниками - делегациями Китая, Индии, Сербии, Словакии и другими.

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