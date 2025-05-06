Воскобойник не исключает, что беженцы из Украины могут вернуться домой, но потом снова поедут за границу на проживание.

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник прокомментировал инициативу некоторых стран поощрить беженцев вернуться домой денежной выплатой. Он не исключает, что беженцы из Украины в таком случае могут приехать на родину, но потом снова выедут на жительство за границу. Об этом он сказал в эфире Киев24.

По его словам, например, Норвегия и Швеция - страны с достаточно высоким уровнем жизни и могут себе позволить сделать так называемую "мягкую депортацию" беженцев.

"В США вообще тем, кто добровольно выедет из США, при возвращении в свою страну предложили выплатить по 1 тысяче долларов. И таким образом они избегут унизительной процедуры физической депортации", - отметил Воскобойник.

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Он предполагает, что некоторые страны Евросоюза тоже пойдут на подобные шаги.

Люди могут снова поехать за границу

"Но главный вопрос: когда украинцы получат эти деньги, вернутся ли они в Украину? Если будет условие обязательное - что исключительно при возвращении в Украину они получат эти деньги, то люди могут вернутся в Украину, получить выплату и поехать дальше, например в Польшу или Германию. Потому что те деньги, которые будут выплачивать, не смогут обеспечить нормальное существование с высоким уровнем благосостояния для украинцев здесь, в Украине", - отметил чиновник.

Воскобойник подчеркнул, что украинцы ищут для себя возможности не просто уехать в ту или иную страну, а возможность обеспечить себе нормальную, достойную жизнь.

Он отметил, что в Евросоюзе уже запустили механизм отслеживания перемещения беженцев. Он предусматривает, что если человек хочет въехать в ту или иную страну Евросоюза, он должен сделать отметку в специализированной информационной базе.

"И, возможно, в эту базу будут внесены те люди, которые уже получили помощь от других стран европейского сообщества, чтобы они дальше не ехали. Но это касается именно тех людей, которые не выбирают себе путь трудоустройства, работы, зарабатывания денег и самообеспечения", - сказал глава Офиса миграционной политики.

Постоянно выплачивать соцпомощь украинцам за рубежом не могут

Воскобойник подчеркнул, что полномасштабная война продолжается уже 4-й год, и беженцы из Украины получают поддержку в странах евросообщества все это время, но постоянно выплачивать социальную помощь им не могут. Там все же хотят, чтобы украинцы социализировались, нашли себе работу, зарабатывали деньги на жизнь. И впоследствии те, кто сознательно выбрал путь социального иждивенца, окажутся в ситуации, когда вынуждены будут возвращаться в Украину или как можно скорее искать работу в тех странах, где находятся, и начинать зарабатывать на свою жизнь.

При этом, по его словам, в Украине сейчас есть проблема "несоответствия уровня жизни потребностям людей".

"Думаю, что люди, которые работают в той же Швеции, когда увидят возможность получить достаточно высокий уровень денежной выплаты за возвращение, скорее всего получат эти деньги, вернутся в Украину. Но потом снова будут искать для себя возможности уехать в Европу. Почему? Давайте посмотрим на простой факт. Сейчас выпускник педагогического института, который трудоустраивается в школе на минимальную зарплату, получает 8 тыс грн в месяц. При этом в Украине повысились цены на аренду. Например, в Киеве средняя однокомнатная квартира стоит 17 тыс. грн в месяц. И вот этот молодой педработник не может обеспечить себе даже возможности взять в аренду жилье. А если даже заработает денег на аренду, то на что ему жить физически?" - прокомментировал Воскобойник.

По словам чиновника, на сегодня он не видит каких-то причин, почему люди, которые находятся за границей, должны возвращаться в Украину. Но в то же время, подчеркнул, они очень нужны Украине, и поэтому будут внедрены соответствующие программы, в частности предоставление социального жилья, будут поднимать им заработные платы.

"Я очень надеюсь, что эти нынешние проблемы временные. Украина будет меняться", - сказал он.

Статус украинских беженцев в Европе

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года ЕС активировал Директиву о временной защите. Согласно ей украинские беженцы получили право на проживание, доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам и социальной помощи. Этот статус действует до 4 марта 2026 года.

При этом ожидается, что в июне страны Европейского Союза рассмотрят вопрос о правовом статусе беженцев из Украины.

Согласно данным Евростата, на конец ноября 2024 г. 4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза. Наибольшее количество граждан Украины приняли Германия, Польша и Чехия.

Украина сейчас открывает хабы национального единства за рубежом для оказания помощи украинцам и возможности создания условий для возвращения на родину.

В апреле генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил, что вернуться в Украину из-за границы планирует лишь треть беженцев.

"Уже сейчас две трети из 6-7 миллионов беженцев планируют получить гражданство стран, в которых находятся, то есть вернуться планирует лишь треть, примерно 2 миллиона. Но к тем 4-5 миллионам, которые останутся, поедут мужчины, которые сейчас не имеют права эмигрировать", - отмечает он.

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