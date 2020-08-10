Протесты в Беларуси: стало известно имя первого погибшего в ходе столкновений - СМИ

03:35, 10 августа 2020
Мир
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Медик пытается реанимировать пострадавшего в результате столкновений в Минске / Фото NEXTA.Live

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Имя молодого человека — Евгений Заичкин. На фото видно, как медик стоит на одном колене возле лежащего на земле мужчины, сообщило издание NEXTA.Live

«По предварительной информации, молодой человек погиб», — отмечается в подписи к кадру. 

Известно, что как минимум 4 человека находится в реанимации.

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