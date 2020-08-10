Протесты в Беларуси: стало известно имя первого погибшего в ходе столкновений - СМИ

Медики пытались реанимировать мужчину.

Появилась информация о первом погибшем в результате столкновений в ходе протестов в Минске.

Читайте такжеВ Минске силовики стреляют в людей резиновыми пулями и бросают в них светошумовые гранаты: есть раненые

Имя молодого человека — Евгений Заичкин. На фото видно, как медик стоит на одном колене возле лежащего на земле мужчины, сообщило издание NEXTA.Live

«По предварительной информации, молодой человек погиб», — отмечается в подписи к кадру.

Известно, что как минимум 4 человека находится в реанимации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram