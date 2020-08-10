Протесты в Беларуси: стало известно имя первого погибшего в ходе столкновений - СМИ
03:35, 10 августа 2020Мир
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Медики пытались реанимировать мужчину.
Медик пытается реанимировать пострадавшего в результате столкновений в Минске / Фото NEXTA.Live
Появилась информация о первом погибшем в результате столкновений в ходе протестов в Минске.
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Имя молодого человека — Евгений Заичкин. На фото видно, как медик стоит на одном колене возле лежащего на земле мужчины, сообщило издание NEXTA.Live
«По предварительной информации, молодой человек погиб», — отмечается в подписи к кадру.
Известно, что как минимум 4 человека находится в реанимации.
- 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.
- Согласно результатам национального экзит-пола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.
- Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.
- Так, в центре Минска вспыхнули протесты: начались схватки, ОМОН применил светошумовые гранаты.
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- Силовики стреляют в людей резиновыми пулями и бросают в них светошумовые гранаты.
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