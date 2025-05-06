Такое заявление чеченский диктатор сделал в комментарии местному изданию.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров просит о своей отставке и надеется, что его просьбу удовлетворят. Об этом он заявил в комментарии изданию "Чечня сегодня".

Так, на просьбу прокомментировать слухи о том, его хотят отправить в отставку, Кадыров заявил, что он "тоже слышал эти слухи".

"Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - заявил он.

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При этом из приведенной цитаты Кадырова не понятно, подавал ли он формальное заявление об отставке, или же просто выразил такое желание в общем.

Возможная отставка Кадырова

Согласно действующему российскому законодательству, решение о досрочной отставке руководителя Чечни, как и любого другого субъекта Российской Федерации, принимает президент РФ. Он может либо удовлетворить заявление об отставке по собственному желанию руководителя региона, либо уволить его принудительно по инициативе сверху.

Как писал УНИАН, в последние годы Рамзан Кадыров испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Российская пресса сообщает, что правитель Чечни уже подбирает себе преемника.

Также сообщилось, что Кадыров ищет возможность спрятать своих ближайших родственников за границей, чтобы в случае его смерти политические враги не уничтожили их в России.

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