Соблюдение правил весеннего ухода за малиной позволяют собрать богатый урожай.

Из курса биологии мы знаем, что малина - лесная ягода. В естественных для культуры условиях она растет под деревьями, ведь почва там всегда влажная, а крупные листья сверху защищают от солнца. Если создать малине привычную обстановку, она будет расти и давать богатый урожай. Как обрезать малину, когда это делать весной и чем подкармливать ягоду - далее в материале.

На какую высоту обрезать малину и когда - правила

Кусты сладкой ягоды любят простор, поэтому важно знать, как обрезать малину, чтобы ускорить рост. Дело в том, что слишком густая посадка негативно отразится на качестве урожая - побеги будут конкурировать за солнечный свет и питание, в итоге ни один из них не получит нужной "порции".

Обрезать малину нужно дважды за сезон - в первый раз ранней весной на 10-15 см, чтобы убрать сухие ветки после зимы, а второй раз уже после сбора ягод. Причем, удалять нужно те побеги, которые дали урожай, чтобы "открыть дорогу" молодым побегам. Кроме того, вы должны помнить одно правило - чтобы малина не расползалась по участку, каждый год прореживайте кусты, оставляя 8-10 веток на каждый метр в ряду.

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Вот несколько простых правил, как обрезать малину:

вооружиться острым секатором, обязательно продезинфицированным;

работать в перчатках;

у ремонтантной малины срезать только сухие побеги, у обычной убирать поврежденные стебли, а побеги укорачивать до первой живой почки;

обязательно обрезать все побеги старше двух лет;

после обрезки поливать куст, вносить азотное удобрение и мульчировать почву соломой.

Важно помнить, что проводить обрезку лучше до распускания почек, но после прогрева почвы. Если думаете, что "ударят" заморозки, отложите секатор в сторону. Также убедитесь, что после обрезки старых веток не осталось "пеньков" - именно они часто становятся рассадниками бактерий. Молодые и тонкие стебли тоже оставлять не стоит - они, скорее всего, не окрепнут, а сил на развитие отнимут немало.

Чем подкормить малину весной

Если не знаете, что делать - чтобы малина была крупной - попробуйте использовать подкормки правильные удобрения. В марте-апреле, когда кусты "проснулись" после спячки, вы должны были внести азотные подкормки. В мае-июне и дальше, когда температура воздухе стабилизируется на плюсовой отметке, можно переходить на калий и магний.

Именно эти вещества помогают кустам формировать крупные и сладкие ягоды, а уже во время активного плодоношения необходимо добавить кальций и фосфор. Все типы удобрения желательно вносить порционно, поделив их на три равные части - так ягода будет получать нужное питание постепенно.

Чем обработать малину от болезней весной

Чтобы малина была крупной, ее нужно не только правильно обрезать и подкармливать, но и защищать от заболеваний. Даже при своевременном прореживании кустов и подходящих удобрениях есть риски "подцепить" паразитов.

Малину поражают не все на свете болезни, а только некоторые. Причем, одни встречаются чаще других, так что, бороться с ними нужно обязательно. Серая гниль проявляет себя в виде бурых пятен на ягодах и серого налета на листьях. Если заметили такое - все пораженные части нужно срезать, а осенью сжечь. Споры грибка способны выжить даже зимой, при минусовой температуре, а весной снова заразить грядки. В целях профилактики поможет содовый раствор - одна столовая ложка порошка на литр теплой воды, им можно опрыскать малину.

Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться - антракноз. Это тоже грибковое заболевание, часто встречающееся у крыжовника, смородины и малины, хотя многие овощные и даже бахчевые культуры также страдают от него. Если заметили мелкие пятна на листьях кустарника, осмотрите растение и обрежьте пораженные участки, а здоровые обработайте бордосской жидкостью. Следите за тем, чтобы посадки не были слишком густыми - хорошая циркуляция воздуха не позволит грибкам распространяться.

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