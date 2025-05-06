Она также рассказала, на что тратит деньги.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова рассказала о заработках во время войны.

Не секрет, что у спортсменки есть своя школа гимнастики, а также ей приносит доход реклама в соцсетях. Однако, по словам Анны, каждый месяц она получает разную сумму.

"В месяц зарабатываю около 5 тысяч долларов (примерно 207 тысяч гривень). Есть реклама в соцсетях. В месяц получается по-разному. Есть куча рекламы, что я уже не могу это снимать, бывает, что ее вообще нет", - призналась Ризатдинова в интервью Славе Демину.

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Анна также добавила, что больше всего тратит денег на сына Романа и на уход за собой. А еще покупает необходимые вещи в школу.

"Конечно, я могу что-то себе купить, в основном это одежда. Но ковра в школе гимнастики не хватает - я докуплю за собственные средства. Три колонки не хватает, а она одна стоит 8 тысяч гривень. Мой бухгалтер говорит, что так нельзя. Нужно заработать и с этого направить деньги, а я не такая. Для меня с сыном две тысячи долларов - это так, не шиковать. Трачу на продукты, с сыном сходить в кино, спортивные кружки, много уходит на косметологов, массажи, на психолога много трачу, волосы", - рассказала гимнастка.

Напомним, ранее украинская актриса Валерия Ходос рассказала о заработках во время войны.

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