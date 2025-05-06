В Кремле ожидают, что мировые цены на нефть будут сохранять на более низком, чем ожидалось, уровне.

Россия в следующем году может изменить главное бюджетное правило для финансирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ, обеспечивающего расходы на российско-украинскую войну. Это предусматривает изменение механизма отчислений для российских нефтяных компаний.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, правительство РФ рассматривает вариант, согласно которому со следующего года нефтяные компании будут обязаны перечислять в ФНБ излишки своих доходов, когда цена на баррель нефти составит 50 долларов и выше, при условии, если стоимость "черного золота" на мировом рынке будет оставаться низкой. Сейчас компании обязаны делиться с Фондом, если стоимость нефти превышает 60 долларов за баррель.

В то же время собеседник Bloomberg добавляет, что дискуссии по этому поводу только начались. Он добавляет, что в Кремле ожидают, что мировые цены на нефть будут сохранять на более низком, чем ожидалось, уровне. Вследствие этого, в случае продолжения боевых действий с Украиной, РФ, вероятно, придется сокращать государственные расходы, чтобы обеспечить финансирование войны.

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Издание напоминает, что деньги от продаж нефти и газа обеспечивают 30% всех доходов РФ.

Россия долгое время использовала Фонд национального благосостояния в качестве своеобразной страховки на случай падения мировых цен на нефть. Согласно механизму бюджетного правила, российские нефтяные компании платят в Фонд избыточные доходы, когда цены на "черное золото" превышают 60 долларов за баррель. Накопленные резервы затем помогают компенсировать падение мировых цен.

После начала вторжения РФ финансирует расходы на войну средствами ФНБ, что истощило его. На счетах учреждения по состоянию на апрель оставалось 3,3 триллиона рублей (41 миллиард долларов США) по сравнению с 8,4 триллиона рублей в начале 2022 года, до начала вторжения. Текущий порог в 60 долларов не обеспечивает его финансирования из-за снижения экспортных цен ниже этого уровня.

Цены на нефть и бюджет РФ

Накануне цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель. Стоимость нефти марки Brent упала на 3,61%, до 59,08 долл. за баррель. Тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 56 долл. за баррель (меньше на 3,93%).

Политика администрации Дональда Трампа привела к турбулентности на мировом нефтяном рынке, из-за чего цены на "черное золото" в начале апреля упали до четырехлетнего минимума.

Падение мировых цен на нефть привело к снижению стоимости самого популярного российского сырья марки Urals - до 50 долларов за баррель. Эта ситуация усилила давление на государственный бюджет РФ, поскольку Кремль наращивает расходы для войны с Украиной.

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