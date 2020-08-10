В Беларуси против протестующих возбудили уголовные дела
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
Об этом сообщил Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает BBC.
«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью», - заявил Носкевич.
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Ответственность за данные действия соответственно - до восьми и 15 лет лишения свободы, говорится в заявлении Носкевича.
"Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам", - также сказано в сообщении.
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