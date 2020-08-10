В Беларуси против протестующих возбудили уголовные дела

Активистов пугают сроками от восьми до 15 лет лишения свободы.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

Об этом сообщил Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает BBC.

«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью», - заявил Носкевич.

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Ответственность за данные действия соответственно - до восьми и 15 лет лишения свободы, говорится в заявлении Носкевича.

"Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам", - также сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками.

В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

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