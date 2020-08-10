В штабе соперницы Лукашенко отказались признавать предварительные результаты выборов

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей.

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не будет признавать предварительнее результаты выборов, которые сегодня объявила ЦИК страны.

Об этом заявила представитель объединенных штабов Мария Колесникова, пишет TUT.by.

Она также отметила, что более подробный комментарий штаба будет предоставлен после 11 часов на пресс-концеренции.

Ранее в понедельник в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что Александр Лукашенко, по предварительным данным, набирает на выборах президента 80,23%. У Тихановской, по данным ЦИК, 9,9% голосов избирателей.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками. В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Как минимум один человек погиб.

На события в Беларуси уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и депутаты Верховной Рады.

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