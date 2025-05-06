Война в Украине окончательно изменила дипломатическую карту мира.

Эпоха мягкой дипломатии по отношению к России закончилась. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на Radio NV.

Он подчеркнул, что с РФ рационально разговаривать не возможно.

"Россия иррационально проводит эту войну и поэтому с ней можно разговаривать только с позиции силы, принуждения. Принуждение России к миру это технология, которая будет работать. А разговор с РФ только будет стимулировать к увеличению войны в разных проявлениях", - сказал Подоляк.

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Он отметил, что сегодня Россия почувствовала, что может вмешиваться в президентский избирательный процесс в Польше через кибератаки на критическую инфраструктуру, потому что эта страна является базовым хабом для помощи Украине. По его словам, также происходит вмешательство России в ситуацию в Германии для поддержки альтернативных политических сил.

"Россия возвращается к попытке доминировать через негативные технологии. Это разрушает концепцию доминирования через силу, которую хотел внедрить президент США Дональд Трамп", - сказал советник председателя ОП.

Он подчеркнул, что США, Европа и Украина могут, несмотря на иногда различные резкие заявления, работать абсолютно продуктивно, согласовывая свои позиции, идти на определенные взаимные уступки.

"И есть Россия, которая четко понимает, что эта война ей нужна для реализации совсем других целей. Россию нельзя попросить прекратить войну, а ее можно заставить это сделать за счет тех инструментов, которые есть у США, в частности, заявления Трампа должны стать по отношению к РФ более агрессивными", - сказал Подоляк.

По его словам, также должен быть задействован второй инструмент - безусловные экономические санкции, в частности, "нефтяное эмбарго".

"И безусловно это милитарные инструменты, которые нужны Украине", - сказал Подоляк.

По его словам, подписанное между Украиной и США соглашение об ископаемых открывает возможности к коммерциализации этих отношений, потому что есть уникальные виды оружия, которые можно приобрести только у американских партнеров.

"И это соглашение открывает возможность это оружие покупать", - подчеркнул Подоляк.

Нефтяные цены влияют на агрессивность России

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина готовы к урегулированию войны, а российский диктатор Владимир Путин якобы стал больше склоняться к миру на фоне падения цен на нефть.

Цены на нефть с начала года снизились примерно на $15 за баррель. По данным Reuters, ОПЕК+ планирует наращивание добычи.

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