Курс гривны к евро установлен на уровне 46,96 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 7 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 15 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,96 грн за один евро, то есть гривна прибавила 23 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,44/41,47 грн/долл., а евро - 46,94/46,96 грн/евро.

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Курс валют в Украине: последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 6 мая, снизился на 3 копейки и в среднем составляет 41,87 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался неизменным и составляет 47,60 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,80 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 6 мая, подешевел на 10 копеек и составляет 41,75 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился также на 10 копеек - до 47,60 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривны, а евро - по курсу 46,60 гривны за единицу иностранной валюты.

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