Геннадий Труханов: 'Одесса одна из первых в Украине начала реальные изменения в сфере безбарьерности'

Мэр Одессы Геннадий Труханов принял участие в совещании Министерства развития громад и территорий Украины под председательством Вице-премьер-министра Алексея Кулебы. Главная тема - обустройство современных транспортно-пешеходных маршрутов в 15 городах Украины в рамках флагманского проекта "Движение без барьеров". Одесса - среди городов-лидеров.

"Мы начали формировать систему безбарьерности в Одессе еще в 2014 году. Сегодня этим занимаются уже на государственном уровне, но тогда мы были одними из первых, кто реально начал воплощать все идеи на практике. Например, здание на Косовской, 2Д - это первый и до сих пор единственный в Одессе административный объект, который полностью соответствует нормам доступности. Мы специально приобрели его в срочном порядке, чтобы создать сервисную инфраструктуру, отвечающую всем критериям безбарьерности", - отметил Геннадий Труханов.

Сейчас Одесса присоединилась к национальному проекту "Движение без барьеров", в рамках которого планируется создание самого длинного в Украине инклюзивного трамвайного маршрута "Север-Юг". Кроме этого, будет организован пешеходный безбарьерный маршрут. На реализацию проекта уже запланировано выделение 127 миллионов гривен.

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"Город берет на себя значительную часть расходов, но мы также ожидаем участия со стороны областной власти и государства. Привлечены профильные специалисты и Совет безбарьерности. Мы готовы действовать - поэтому приглашаем присоединиться", - подчеркнул городской голова.

По словам советника городского головы по вопросам безбарьерного пространства, заместителя председателя Совета безбарьерности Алексея Морозова, то, что для других - инновация, для Одессы давно стало нормой.

"Мы не догоняем государственную политику безбарьерности, мы помогаем ее формировать. Сейчас Совет безбарьерности активно работает в городе: инспектируем все участки будущего пешеходного маршрута, фиксируем барьеры и разрабатываем пошаговый план их устранения. Этот маршрут должен стать не просто удобным - он должен быть образцом для всей Украины", - отметил Морозов.

Учитывая туристический потенциал Одессы, особенно в летний период, мэрия уделяет особое внимание прибрежной зоне. Дополнительно к основному проекту предусмотрено еще 20 миллионов гривен на обустройство инклюзивного пляжа.

Также при поддержке меценатов реализуется проект создания первой инклюзивной спортивной площадки - ориентировочная стоимость 11 миллионов гривен. Ведется подготовка к строительству первого инклюзивного бассейна в городе.

"В целом к уже запланированным 127 миллионам мы фактически добавляем еще почти 50 - и это только начало. Но создание безбарьерной среды - это не только о коммунальной инфраструктуре. Все, кто работает в публичном пространстве, должны брать на себя ответственность. Мы уже провели встречу с арендаторами пляжей и обратились к владельцам бассейнов с просьбой обеспечить подъемники для людей с инвалидностью", - отметил Труханов.

Мэр поблагодарил всех, кто приобщается к этой работе, и подчеркнул: Одесса и в дальнейшем будет примером устойчивого развития городского пространства без барьеров.