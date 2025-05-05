Что любят орхидеи в домашних условиях, как за ними ухаживать и чем можно полить для пышного цветения.

Принято считать, что орхидеи, которые долгое время не цветут, испытывают стресс из-за того, что их поливают водой из-под крана. Один из блогеров поделилась советом по выращиванию этих домашних растений и рассказала, чем полить орхидею, чтобы она начала цвести.

Напомним, ранее мы также рассказывали, когда сажать розы весной, чтобы саженцы прижились.

Чем полить орхидею для цветения

Пользователь TikTok под ником SoilPhu, который имеет около 200тыс. подписчиков, поделилась советом, как заставить орхидеи цвести, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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По словам пользователя, нужно приготовить раствор, который способствует цветению этого растения. Он состоит из:

измельченного корня имбиря (несколько пластинок);

1 ст. л. сахара;

2 капель укуса;

500 мл воды.

Все это нужно смешать, а затем обрызгать корни растения с помощью пульверизатора.

Мудрые комментаторы в сети поспешили заметить, что цветок на видео - это кливия, а не орхидея. В то же время информации, которую предоставляет Королевское садоводческое общество (Royal Horticultural Society) вполне можно доверять. Вот что оно советует сделать, чтобы побудить орхидею и, в частности, орхидею-мотылька (фаленопсис), к цветению.

Как ухаживать за орхидеями, чтобы они цвели:

достаточно просто переставить горшок на месяц или больше в более прохладное место - примерно на 5°С ниже, это должно стимулировать цветение;

для повышения влажности воздуха рекомендуется легкое опрыскивание всего растения;

в период вегетации (который наступил) орхидеи нуждаются в поливе.

Для полива нужно использовать теплую воду, листья орхидеи при этом не должны мокнуть, а избыток воды может погубить цветок, поэтому растение в воде надолго лучше не оставлять.

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