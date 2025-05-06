Браун объяснил, что он "восстанавливал состояние нормальности" и пытался довнести, что "это Польша, а не Брюссель".

Кандидат в президенты Польши, депутат Европарламента Гжегож Браун, представляющий партию "Конфедерация польской короны", сорвал флаг Евросоюза в Министерстве промышленности в Катовице, а потом еще и вытер об него ноги. Об этом сообщило издание Polsat News, а видео инцидента сам Браун разместил в соцсети Х.

Отмечается, что Браун пошел в министерство с депутатским запросом о "ликвидации польской горнодобывающей промышленности". На кадрах видно, как он срывает флаг ЕС, пытается его вынести, а затем бросает на пол и вытирает о него ноги.

Растерянные работники министерства возмущались поведением Брауна и снимали происходящее на телефоны.

"Пожалейте себя, если вам не стыдно, люди, бойтесь Бога", - обратился политик к работнице министерства, которая хотела его остановить.

По словам Брауна, он "восстанавливал состояние нормальности" и пытался довнести, что "это Польша, а не Брюссель".

Впоследствии появилось видео, как Браун поджигает флаг Европейского Союза.

Другие скандалы, связанные с Брауном

Как сообщал УНИАН, в июне 2024 года Гжегож Браун снял флаг Украины, висевший на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове. Об этом он сообщил в соцсети Х и обнародовал соответствующее видео.

"Флаг Украины, который оказался не там, как честный находчик, передаю в консульство в Кракове", - подписал свое видео политик.

А в конце 2023 года этот депутат потушил огнетушителем еврейский подсвечник, который установили в зале Сейма. Скандал произошел во время заседания, на котором задавали вопросы новому премьер-министру Дональду Туску. Его пришлось прервать.

"В помещении Сейма Республики Польша не может быть места актам расистского, племенного, дикарского, талмудистского поклонения. Как я понимаю, через присутствующих говорит невежество. Вы не осознаете смысла этого акта, этого послания, которое невинно называется Ханука", - сказал Браун.

Вас также могут заинтересовать новости: