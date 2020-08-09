Лукашенко уверенно побеждает на выборах президента Беларуси - национальный экзит-полл

Действующий президент Беларуси, по данным экзит-полла, уверенно побеждает на президентских выборах.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей.

Об этом сообщает издание БЕЛТА.

Светлану Тихановскую поддержали 6,8%, Анна Канопацкая получила 2,3% голосов избирателей, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране молодежной лабораторией социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь.

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Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.

Молодежная лаборатория социологических исследований создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента. По данным ЦИК Беларуси, было создано 5 тыс. 767 избирательных участков, в том числе, 44 - за рубежом. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование.

ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, а также Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. 65-летний Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет. Кроме первых выборов 1994 года, на которых он победил, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

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