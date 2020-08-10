В Польше предложили провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с протестами в Беларуси

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов, на которых с большим отрывом, по данным ЦИК, лидирует Александр Лукашенко.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского Союза в связи с протестами в Беларуси после выборов президента.

Соответствующее заявление появилось на сайте польского правительства.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Беларуси", - указано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

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После публикации данных экзит-полла, согласно которым победил Лукашенко, тысячи жителей по всей стране вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками. Силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями, кидали светошумовые гранаты и били людей. Как минимум один человек погиб, больше двухсот были задержаны.

Утром в понедельник, 10 августа, в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что Александр Лукашенко набирает на выборах 80,23%. Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов.

На события в Беларуси уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и депутаты Верховной Рады.

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