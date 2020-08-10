Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси

Президенты Польши и Литвы призвали сторон к диалогу.

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа осудили силовой разгон митингов белорусов, которые не согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах.

Об этом сообщило Польское радио.

Читайте такжеПротесты в Беларуси: стало известно имя первого погибшего в ходе столкновений - СМИ

"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова".

Лидеры стран призвали к диалогу, назвав его "лучшим методом обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий".

В то же время, Дуда и Науседа заявили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram