Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси
Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа осудили силовой разгон митингов белорусов, которые не согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах.
Об этом сообщило Польское радио.
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"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова".
Лидеры стран призвали к диалогу, назвав его "лучшим методом обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий".
В то же время, Дуда и Науседа заявили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси.
- 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.
- По результатам национального экзит-пола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.
- Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующие с силовиками.
- У Тихановской заявили о победе на не менее трех участках в Минске и на 18 зарубежных участках.
- Так, в центре Минска вспыхнули протесты: начались схватки, ОМОН применил светошумовые гранаты.
- Протестующие стали строить баррикады, но силовики начали их штурмовать с водометами и гранатами.
- Силовики стреляли в людей резиновыми пулями и бросали в них светошумовые гранаты.
- Впоследствии, стало известно имя первого погибшего во время схваток.
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