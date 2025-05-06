Nvidia подтвердила дату выходу самой дешевой видеокарты RTX нового поколения

Как и более дорогие модели, новинка будет поддерживать DLSS 4 и технологию многокадровой генерации.

Компания Nvidia официально подтвердила, что GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступит в продажу уже 19 мая. В этот день стартуют продажи десктопных видеокарт и ноутбуков с мобильной версией карты, пишет The Verge.

На момент выхода это будет самая младшая и дешевая GPU с графической архитектурой Nvidia Blackwell. Новинку будут продавать за 299 долларов (~12 800 грн). Столько в свое время просили за GeForce RTX 4060 на старте.

Характеристики RTX 5060

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3840 CUDA-ядер.

8 гигабайт памяти GDDR7.

128-битная шина.

Энергопотребление 150 Вт.

Согласно тестам, проведенным самой Nvidia, в играх без использования многокадровой генерации прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением составит около 20%.

Новинка ориентирована на массовый сегмент и, предположительно, станет конкурентом AMD Radeon RX 9060, которая по сочетанию возможностей и стоимости новинка должна оказаться выгоднее RTX 5060. Правда ее пока официально не анонсировали.

Стоит отметить, что ранее выпущенная RTX 5060 Ti 8 ГБ показала разочаровывающие результаты. Общий тон рецензентов: 8 Гбайт видеопамяти в 2025 году недостаточно для большинства современных ААА-тайтлов.

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