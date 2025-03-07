Рассказываем, когда пенсия по инвалидности в Украине может назначаться без стажа работы.

Пенсия по инвалидности назначается, если у человека есть подтвержденная группа инвалидности, а также необходимый стаж. Но бывают случаи, когда минимального стажа для такой пенсии нет. Рассказываем, когда можно получать пенсию по инвалидности без стажа работы.

Как начисляется пенсия по инвалидности в Украине

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, какая пенсия по инвалидности в Украине будет с 1 марта 2025, и у кого она станет больше.

Как уже говорили, такого рода пенсии рассчитываются в зависимости от группы инвалидности и составляют процент от пенсии по возрасту:

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100% от пенсии по возрасту - это пенсия по инвалидности 1 группа;

90% - пенсия по инвалидности 2 группа;

50% - пенсия по инвалидности 3 группа.

Но для получения такой пенсии необходимо также иметь минимальный страховой стаж, от 1 до 15 лет:

для первой группы инвалидности - 1-10 лет;

для второй и третьей группы - 1-14 лет.

Количество лет стажа зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Те, кто приобрел статус инвалида (любой группы) уже после того, как достиг пенсионного возраста, могут рассчитывать на пенсию по инвалидности, если у них есть 15 лет стажа.

Подробно о том, какой стаж нужен для пенсии по инвалидности, прописано в статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсия по инвалидности без трудового стажа - кто может оформить

В некоторых случаях, когда у человека с инвалидностью нет необходимого стажа, ему также могут назначить пенсию:

если он получил инвалидность во время срочной военной службы;

если инвалидность была получена во время участия в массовых акциях протеста (Революции Достоинства, с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года) и человек обратился за медпомощью до 30 апреля 2014 года.

В обоих случаях пенсию по инвалидности назначают независимо от наличия стажа работы.

В других случаях, если не хватает стажа работы для пенсии по инвалидности, то следует обратиться в органы соцзащиты - тогда оформляется социальная пенсия по инвалидности.

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