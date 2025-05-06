На рынке по сути не осталось мелких, но мощных смартфонов. На этом фоне заметно выделяются iPhone 12 Mini и iPhone SE 2.

Авторы популярного бенчмарка AnTuTu, вслед за Android, опубликовали рейтинг устройств Apple по степени удовлетворенности пользователей. Эти данные нам интересны в первую очередь тем, что позволяют выяснить отношение людей к разным моделям iPhone.

Оказалось, что наибольшую удовлетворенность владельцам приносит iPhone 12 Mini. Этот смартфон уникален по многим параметрам. Во-первых, он очень маленький, поэтому им комфортно пользоваться даже одной рукой. Во-вторых, аппарат очень шустрый и хорошо снимает, а обновления iOS будут приходить еще 2-3 года точно.

Еще один любимчик пользователей – iPhone SE (2020). Это отличный вариант при ограниченном бюджете с более 95% положительных отзывов. Дизайн у него "привет из 2017", зато есть мощный для дешевого телефона процессор A13 Bionic, 3 Гбайт ОЗУ и поддержка оптимизированной iOS.

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Актуальный iPhone 16 занял седьмую строчку рейтинга (94,29%). Эта модель будет актуальной еще долго благодаря свежему дизайну, мощному чипсету, 8 Гб оперативки, поддержке ИИ и качественной двойной камерой. И все это в относительно компактном корпусе.

Безусловным лидером "народного" рейтинга Apple является iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы. За ним следуют модели iPad Pro разных поколений.

Ранее стало известно, что Apple не намерена выпускать новые iPhone Mini. Но компактные смартфоны все же вернутся, пускай и в неожиданном виде.

Новые iPhone 17 выйдут в сентябре. По слухам, это будет самая интересная серия за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, обновится "фронталка", а 17 Air станет самым тонким смартфоном в истории Apple.

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