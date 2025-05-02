Обрывая цветы сирени, вы можете навредить дереву и даже получить штраф.

В Украине начался сезон цветения сирени, который продлится ещё пару недель. В этот период часто можно увидеть, как люди обламывают цветущие ветки. Кто-то делает это из-за убеждения, что дерево станет пышнее цвести, а кто-то просто хочет сделать красивый букет.

Мы разобрались, нужно ли обрывать сирень на своем участке, и вредит ли дереву такая процедура.

Можно ли обламывать сирень - польза и вред для дерева

О том, почему нельзя обламывать сирень, рассказали эксперты по растениям для канала "Київ 24".

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По словам специалистов, после обламывания ветки на растении остается рана. Чаще всего её никак не обрабатывают, особенно если цветы обрывают с чужого дерева. Через ранение могут попасть бактерии, инфекции или излишняя влага. В результате рост растения замедляется.

Особенно вредной процедура является для молодых и невысоких деревьев, на которых ещё немного цветов. Обрезка для них - серьезный стресс, которое сирень может даже не пережить.

Среди дачников есть много споров о том, нужно ли обламывать сирень. Некоторые садоводы верят, что такая процедура "обновляет" дерево и способствует пышному цветению. Однако для жизненного цикла сирени цветение очень важно. Только после увядания можно провести санитарную обрезку, и к этому обязательно нужно подходить с умом и правильными инструментами.

Грубое обламывание веток приносит лишь вред и оставляет глубокую рану на растении. Если вы заботитесь о деревьях, то не стоит даже задумываться о том, можно ли обрывать сирень. К тому же сорванный букет простоит дома не более двух дней. Лучше любоваться растением в естественной среде.

Можно ли срывать ветки сирени по закону

Если вы задумались, можно ли рвать сирень в парках и скверах, то лучше отбросьте эту идею. Администрация общественного места может вызвать инспектора по контролю за растениями и полицию. Как гласит статья 152 Кодекса об административных правонарушениях, за повреждение объектов благоустройства (к которым также относят растения) грозит штраф в размере от 340 до 1360 гривень. Размер зависит от суммы нанесенного ущерба.

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