Правозащитники сообщают о 170 задержанных в Беларуси

Среди задержанных есть наблюдатели, журналисты и активисты.

В день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны 170 человек.

Такие данные приводит правозащитный центр Весна.

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Согласно их данным, в Минске были задержаны 82 человека, а по регионам - 88.

Среди задержанных есть правозащитники, журналисты, наблюдатели на участках. В частности силовики задержали доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елену Редькову и члена ее штаба Татьяну Босюк.

В списки Весны также включены люди, которые не выходили на связь с 8 августа.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками.

В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

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