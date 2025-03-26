Узнайте, что будет с мобилизацией женщин в апреле 2025 года.

В Украине продолжается всеобщий призыв в армию пригодных к службе мужчин возрастом 18-60 лет. Среди женского пола военнообязанными считаются лишь женщины-медики. Такие украинки обязаны пребывать на воинском учете для трудоустройства.

Мы разобрались, будет ли в апреле введена мобилизация женщин в Украине, и запретят ли медикам выезжать за границу.

Будут ли мобилизовать женщин в апреле 2025 года

Мобилизация женщин в Украине регулируется Законом "О воинской обязанности и военной службе".

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Согласно законодательству, мобилизация женщин в 2025 году остается добровольной, и никаких изменений в апреле в этом вопросе не ожидается. Украинка может оказаться на фронте лишь в одном случае: если она по своему согласию подпишет контракт на службу. В случае введения всеобщей мобилизации это может измениться, но на данный момент призыв женского пола не планируется.

Женщины-добровольцы перед мобилизацией проходят ВВК и военную подготовку. И даже если их признают пригодными к службе, то в подписании контракта могут отказать, например, если она является матерью-одиночкой или забронирована на предприятии. Женщины-военнослужащие могут уволиться со службы в случае беременности или наличия ребенка до 3 лет.

Мобилизация женщин-медиков в Украине точно также остается добровольной. Такие категории, как и военнообязанные мужчины, должны пребывать на учете, уведомлять военкомат про переезд и иметь при себе военные документы. В случае нарушений им могут выписать штраф от ТЦК. К медикам относятся врачи любой специализации, а также акушерки, фармацевты, медсестры, стоматологи.

Таким образом, ответ на вопрос "могут ли мобилизовать женщин-медиков" остается отрицательным, если украинка сама того не пожелает.

Можно ли женщинам выезжать из Украины в 2025 году

Выезд за границу женщинам разрешен, в том числе и медикам. Пограничники пропускают даже тех украинок, кто пребывает на воинском учете.

Однако есть исключения. Нельзя покидать страну женщинам-госслужащим и депутатам. Они должны иметь документ о командировки для выезда за границу. То же самое касается женщин-военнослужащих по контракту.

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