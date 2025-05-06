Отмечается, что соглашение об ископаемых действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики, который является профильным по ратификации американо-украинского соглашения об ископаемых, поддержал необходимость голосования за него в целом. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

"Комитет по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым", - написал он.

При этом нардеп добавил, что в решении комитета отмечается, что любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить этому Соглашению. Также отмечается, что соглашение об ископаемых действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

Видео дня

Железняк отмечает, что это решение поддержали 11 нардепов, которые являются членами этого комитета ВР, один воздержался, а двое не приняли участия в голосовании.

Железняк сообщил, что ратификация предполагается в сессионном зале парламента Украины 8 мая.

Новость дополняется...