Демобилизация в Украине 2025: адвокат рассказал, кто может уйти из армии с 1 мая

Демобилизация мобилизованных и контрактников возможна в некоторых случаях.

Демобилизация мобилизованных в Украине не предусмотрена до конца военного положения. В то же время покинуть ряды ВСУ могут как мобилизованные, так и контрактники по ряду законных причин. УНИАН попросил юриста рассказать, какие должны быть основания, чтобы уйти со службы или расторгнуть контракт с ВСУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, начнется ли демобилизация в Украине, если будет отменено военное положение.

Когда возможна демобилизация в Украине - что говорит законодательство

Как рассказал УНИАН юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин, в законодательстве Украины понятие "демобилизация" - это увольнение со службы, которое возможно, в частности, по указу президента Украины.

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Демобилизация по указу президента, как правило, объявляется после прекращения военных действий, и часть военнослужащих увольняется из рядов Сил обороны в связи с сокращением их численности на период мирного времени.

Но в то же время исчерпывающие основания для увольнения со службы в условиях военного положения предусмотрены в ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Увольнение со службы в 2025 году - в каких случаях это возможно

Сергей Ланкин объяснил, что по вышеупомянутому закону уволиться можно:

если имеют место семейные обстоятельства, которые позволяют это сделать;

если военный был освобожден из плена;

если служить не позволяет состояние здоровья - то есть имеется в виду так называемое "списание" на основе заключения ВВК.

Кроме того, по словам юриста, основанием для демобилизации является вступивший в силу обвинительный приговор в отношении военного, в котором предусмотрено лишение свободы. Также демобилизация возможна, когда военного назначают на должность судьи и в ряде других случаев.

Если говорить о том, как уволиться из ЗСУ по семейным обстоятельствам, то чаще всего военнослужащие увольняются по следующим основаниям:

военнослужащий имеет члена/членов семьи с инвалидностью 1 или 2 степени, которым нужен уход, или же родственников, которые также требуют ухода и это подтверждено выводом врачебно-консультативной комиссии;

женщина-военнослужащая беременна;

если муж и жена - военнослужащие, но у них есть ребенок до 18 лет - тогда увольняется кто-то один из семейной пары;

если военный содержит трое или более детей, которым нет 18 лет, а у самого военнослужащего нет долгов по алиментам;

если военнослужащему приходится самому воспитывать ребенка с инвалидностью.

Также, отмечает юрист, если кто-то из близких родственников погиб/пропал без вести в период АТО или полномасштабного вторжения России, то такой военный также может уйти из армии.

Касательно того, почему, по каким причинам можно уволиться из ЗСУ по состоянию здоровья, то это возможно, если есть заключение ВВК - в связи с ранением, полученным в результате боевых действий, или приобретенной инвалидностью. После получения травм или инвалидности человека могут определить непригодным к военной службе и "списать".

"Перечень диагнозов, на основании которых человека признают непригодным к военной службе, указан в Приказе Минобороны Украины №402 от 14.08.2008, - говорит юрист. - Как правило, из ВСУ увольняют лиц с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями спины и различными ранениями, в частности, теми, которые привели к ампутации и инвалидности".

Можно ли разорвать контракт с ВСУ и когда контрактник может уйти со службы досрочно

Среди оснований для увольнения лиц, проходящих службу по контракту, есть возможность уволиться в связи с окончанием срока контракта. Однако, объясняет юрист, такое увольнение возможно только в том случае, если такой контракт заключен во время действия военного положения: "Получается, что те лица, которые заключили контракт до начала действия военного положения, должны служить до окончания военного положения. А те, кто заключил документ во время действия военного положения, например, в 2022 году на три года, смогут уволиться со службы в 2025 году, поскольку срок его действия завершится".

В то же время контракт можно расторгнуть и досрочно.

Какие уважительные причины для расторжения контракта с ВСУ досрочно могут быть:

состояние здоровья;

семейные обстоятельства.

Расторжение контракта, по словам юриста, возможно по указанным выше семейным обстоятельствам и из-за болезней и ранений, из-за которых ВВК может "списать" человека.

"Стоит отметить, что иностранец может расторгнуть контракт с ВСУ в любой момент после того, как прослужит непрерывно шесть месяцев", - говорит Сергей Ланкин.

Кроме этого, в случае увольнения военнослужащего со службы, последний должен сразу встать на воинский учет в ТЦК и СП и быть зачислен "в запас". В дальнейшем военнослужащего могут повторно мобилизовать на общих основаниях, кроме случая освобождения из плена.

справка Сергей Ланкин Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Представляет интересы военнослужащих и их семей. Общественный деятель и волонтер. Автор ряда реформ, направленных на улучшение социальных гарантий в сфере ветеранской политики. Юридический советник ряда благотворительных проектов по помощи участникам российско-украинской войны.

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