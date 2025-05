Плесень в отсеке стиральной машины способна вызвать аллергию, а потому игнорировать ее не стоит.

Стиральная машина обладает особой способностью притягивать плесень при небрежном отношении. Особенно быстро появляется чёрная плесень в отсеке для порошка и кондиционера. От нее легко избавиться с помощью подручных средств, которые уже есть в кухонном шкафу.

Сегодня рассмотрим, в чем замочить лоток от стиральной машины от плесени.

Как убрать плесень в стиральной машине в отсеке для порошка

Опасность грибка в этом отсеке состоит в том, что во время стирки споры легко проникают в барабан, где могут поразить вещи или резинку уплотнителя.

Разбираемся, можно ли стирать в машинке с плесенью и чем это грозит. Из-за этого вещи могут пропитаться неприятным запахом сырости. Что важнее, плесень способна вызвать аллергическую реакцию и станет ударом для людей со слабой иммунной системой.

Как пишет Mold Help For You, согласно исследованиям, белый уксус уничтожает более 80% видов плесени и предотвращает ее появление.

Для начала рассмотрим, как вытащить лоток из стиральной машины, так как у некоторых это может вызывать трудности. Откройте его. Примерно посередине должен быть отсек для жидких моющих средств, его часто выделяют другим цветом. Там может быть какое-то изображение или, например, надпись "Push". Обхватите лоток рукой для стабильности, нажмите выделенное место и слегка потяните. Это позволит без проблем его извлечь.

Теперь перейдем к тому, как отмыть лоток в стиральной машине. Наполните миску, в которой он поместится, теплой мыльной водой и добавьте две чашки уксуса. Замочите в этом растворе на несколько минут.

Важно: ни в коем случае не добавляйте туда отбеливатель. Вместе с уксусом он может создать смертельно токсичное вещество.

По истечении времени, возьмите губку и промойте отсек. Уделите особенное внимание участкам, где скапливается пена от моющих средств и плесень. Очень удобно для очистки использовать старую зубную щетку. Мойте его тщательно и со всех сторон.

После этого протрите лоток насухо. Если сомневаетесь, то переверните его на полотенце и оставьте окончательно просохнуть.

Такую чистку стоит проводить каждый месяц. Чтоб предотвратить появление плесени, можно оставлять лоток после стирки слегка приоткрытым для поступления воздуха.

