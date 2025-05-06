С помощью этих средств можно уничтожить или отпугнуть вредителей.

Жителям частного сектора полезно будет знать, как избавиться от крыс в сарае народными средствами. Эти вредители не только способны переносить инфекции, но и портят имущество, атакуют запасы продуктов.

Сегодня рассмотрим разные способы, как вывести крыс из сарая.

Как избавиться от крыс в погребе и сарае

Хорошим средством, которое позволяет избавиться от вредителей, считается сода с сахаром. Их смешивают в равных пропорциях и раскладывают там, где часто бывают крысы. Грызуны съедают смесь из-за сахара, однако сода в ее составе способна их убить.

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Также есть более гуманные способы, как выгнать крыс из сарая. Так, можно воспользоваться их неприязнью к определенным запахам. Смешайте воду с эфирными маслами мяты и лаванды. Опрыскайте этой жидкостью места, в которых бывают вредители.

Спрей из равных частей воды и масла перечной мяты будет не менее эффективным. Если нанести эти сильные ароматы, то крысы будут бежать от вашего дома.

Кроме того, можно пойти на хитрость и воспользоваться нашатырным спиртом. Дело в том, что им он напоминает запах мочи хищников, которые охотятся на крыс. Опасаясь за свою жизнь, они будут избегать участок с таким ароматом.

Чтоб воспользоваться таким средством, возьмите нашатырный спирт (два стакана), воду (один стакан) и жидкое средство для стирки (одну столовую ложку).

Можно смочить отрезки ткани в этой жидкости и разложить их в местах, где видели грызунов. При необходимости повторите. Важно помнить, что после таких процедур нужно проветривать помещения, ведь нашатырь может навредить домашним животным или людям.

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