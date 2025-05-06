В частности, правительство уточнило перечень документов, подтверждающих право отсрочки для некоторых категорий украинцев.

Кабинет министров Украины внес некоторые изменения в правила проведения мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Предусмотрено отражение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке", – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, было уточнено положение относительно конечного срока предоставления отсрочки от призыва отдельным категориям военнообязанных и резервистов. Также Кабмин определил конкретные случаи, при которых военнообязанных украинцев не будут направлять на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

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"Определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе. Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", – добавил он.

Украинское правительство уточнило и перечень документов, которые подтверждают право на отсрочку для украинцев, на содержании которых находится трое и более детей до 18 лет.

Народный депутат Алексей Гончаренко раскрыл подробности одобренных Кабмином изменений. В частности, он рассказал, какие документы должны подать военнообязанные, у которых есть трое и более детей, не достигших 18-летнего возраста.

Обязательно нужно предоставить свидетельства о рождении всех детей с указанием имен родителей. Также к пакету документов надо приложить один из следующих документов:

свидетельство о браке с матерью/отцом детей;

решение суда о расторжении брака и месте проживания детей;

решение органа опеки и попечительства относительно проживания детей;

письменный договор между родителями о проживании детей;

другое решение суда или документы об отсутствии другого родителя;

справка из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов (не позднее чем за 5 дней до подачи заявления).

В то же время те, кто претендует на отсрочку от мобилизации как лицо, осуществляющее постоянный уход, должны предоставить акт об осуществлении ухода (приложение 8) или документы о получении компенсации за такой уход (пособия и надбавки).

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Как известно, 18 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней – до 6 августа.

В интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро Зеленский отмечал, что мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока идет война. При этом он признал, что в процессе мобилизации иногда случаются нарушения.

Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного Суда сообщал, что признание процедуры призыва противоправной не дает право на увольнение с военной службы.

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