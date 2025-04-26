Рассказываем, как ныне проходит мобилизация после 50 лет - Украина продолжает призыв военнообязанных мужчин 50+, однако служить могут пойти не все.

Мобилизация 50+ в Украине проходит на общих основаниях, но военнообязанных в этом возрасте берут служить не везде. УНИАН попросил рассказать адвоката, куда направляют мужчин старше 50-ти и в каких случаях их мобилизация может быть под вопросом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет за СЗЧ с 1 мая и в каких случаях можно избежать наказания.

Как проходит мобилизация в Украине после 50 лет - кого призывают

Адвокат, экс-депутат Киевоблсовета Роман Симутин в комментарии УНИАН рассказал, что сейчас в ряды ВСУ могут призвать любого военнообязанного старше 50 лет, если у него нет основания для получения отсрочки от мобилизации. "Точно мобилизуют тех, кто имеет дефицитные специальности, в частности, речь идет о связистах", - говорит юрист.

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В то же время, поясняет адвокат, под вопросом стоит призыв мужчин старше 50-ти, которые по заключению ВВК имеют три или четыре категории "Б" непригодности к службе (в ТЦК, частях обеспечения, военных вузах, учебных центрах, в логистике, оперативном обеспечении, связи, охране, медподразделениях).

К примеру, если по разным статьям приказа №402 Минобороны Украины у человека диагностированы грыжа, подагра и проблемы с сердцем и еще какие-то тяжелые заболевания, то, имея столько категорий "Б", лицо де-факто не может полноценно выполнять задачи - вероятность мобилизации такого человека низкая. То есть, мобилизация под вопросом, поскольку из воинских частей таких мужчин отправляют.

В то же время, если в заключении ВВК стоит лишь одна или две категории "Б", то такое лицо точно мобилизуют.

Куда призывают 50+ в Украине

Если говорить о том, где служат 50+, то это зависит от того, есть ли у военнообязанного военный опыт или военная специальность. Но в возрасте от 50 лет точно не отправляют в штурмовые войска.

"Обычно военнообязанного с военным опытом или специальностью направляют в те войска, которые ему подходят по военно-учетной специальности. Еще таких военнообязанных могут отправлять в пехоту", - говорит адвокат.

Военнообязанные после 50 лет, которые не служили в армии и не имеют военной специальности, по словам адвоката, после мобилизации проходят подготовку, получают необходимые знания и умения, а далее уже идет распределение в войска после учебки - они могут быть отправлены туда, где не хватает людей. Также они могут быть мобилизованы на оборонные предприятия.

Мобилизация 55 лет проходит по такому же принципу, но, как рассказывал ранее УНИАН, военнообязанных в возрасте ближе к 60 лет уже активно не рассматривают, так как в 60 лет наступает предельный возраст для военной службы.

справка Роман Симутин Адвокат Роман Симутин с 1994 по 2003 год служил в следственных подразделениях, а в 2000-2003 годы - занимался расследованием преступлений в сфере экономики. Депутат двух созывов: Броварского и Киевского областного советов в 2010 - 2020 годы. Сейчас занимается адвокатской практикой.

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