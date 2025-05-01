1 мая - праздник трудящихся, известный больше как Международный день труда, отмечают во многих странах мира.

Международный день труда 1 мая, или Первомай отмечают ныне в 142 странах мира. Как он появился, как менялся с течением времени и отмечают ли сейчас 1 мая в Украине - рассказываем ниже.

Как появился День труда - праздник и интересные факты о нем

Старшее поколение и те, кто застал еще первомайские демонстрации в СССР, знают 1 мая как День международной солидарности трудящихся. Но таким он стал лишь в 1972 году и появился не в Союзе.

Первая демонстрация 1 мая состоялась в XIX веке

В 1856 году рабочие в Австралии устроили митинг, который и стал прародителем нынешнего праздника. Тогда австралийцы требовали себе 8-часовой рабочий день, их поддержали в США и Канаде - там тоже организовали митинги. Один из таких, в 1886 году в Чикаго, закончился гибелью и ранением нескольких человек, а еще несколько демонстрантов получили смертный приговор.

Видео дня

В знак памяти американские рабочие объявили 1 мая Днем солидарности трудящихся всего мира.

День труда в Украине впервые отметили во Львове

В Украине 1 мая, День труда, впервые отпраздновали во Львове в 1890 году - тогда же прошли митинги и в других странах мира. На них требовали повысить зарплату и лучшие условия труда.

С приходом советской власти этот день стал пропагандистским праздником.

Первомай в Союзе сначала назывался по-другому

В начале XX века в Российской империи митинги 1 мая получились с политическим и революционным окрасом - до революции 1917 года. До 1972 года он назывался "День Интернационала" и с 1918 года же стал выходным. В 1928 году выходным стал и день 2 мая.

День солидарности трудящихся в СССР не отстаивал права рабочих

В 1972 году праздник стал называться "День международной солидарности трудящихся - Первое Мая", то есть, праздник рабочих. Считалось, что в Союзе никто никого не эксплуатирует и зарплаты у всех нормальные, поэтому отстаивать права не нужно - только выражать солидарность.

Праздник проходил под красными флагами и с портретами вождей. 2 мая все шли на "маевки".

В честь 1 мая в Союзе называли детей, улицы и города

Советской пропаганде не было равных - в честь первомайских демонстраций и лозунгов стали называть детей. К счастью, эти имена не прижились, так как звучали уж совсем плохо. Например, девочек называли Даздраперма, что означало "Да здравствует Первое мая!"

Города называли Первомайсками, а те, которые носили другие названия, обязательно имели улицу 1 мая или переулок Первомайский.

За неявку на первомайский митинг в СССР могли лишить зарплаты

Явка на демонстрации 1 мая должна была быть обязательной. Если человек не приходил на нее по какой-то причине, то работника могли лишить премии или 13-й зарплаты. Студентов пугали отчислениями.

Последний День солидарности трудящих стал антиправительственным

В 1990 году демонстрация на 1 мая в Москве превратилась в антиправительственный митинг. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев даже покинул мероприятие.

В 1992 году, после развала Союза, день переименовали в Праздник весны и труда.

Сейчас День трудящихся, как уже говорили, отмечают в 142 странах мира, правда, в Штатах, Японии, Австралии и Новой Зеландии он проходит в другие даты. 1 мая - праздник в Украине и ныне, с 2017 года он называется День труда. 1 мая так и остался выходным, но во время военного положения его отменили.

Ранее мы рассказывали, что изменится с 1 мая в Украине.

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