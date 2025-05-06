Он отметил, что очень важно "сломать" авиационную логистическую систему оккупантов.

Российские оккупанты оттянули свои бомбардировщики на авиабазу "Белая". Чем больше ВСУ отодвигают базирование российской авиации, тем сложнее и дороже становится логистика для врага, заявил заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский.

"Действия со стороны Украины привели к тому, что сейчас активным становится вопрос о передислокации самолетов стратегической авиации непосредственно с "Оленьи" уже к авиабазе "Белая" (возле Байкала, – УНИАН). То есть, это около 4 тыс. километров", – сказал он в эфире Radio NV.

По его словам, это указывает на то, что Россия оценивает риски и понимает, что способность Украины залетать на расстояние за 3 тыс. километров уже подтверждена.

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"Ожидаем дальше больше бавовны, есть важные города, по которым надо бить, на самом деле. И не только глубоко по территории Российской Федерации. Есть и места на временно оккупированной территории Украины. Опять же, надо говорить об уничтожении сил ПВО врага. Есть у нас очень качественная отработка надводными мобильными платформами Magura – уничтожение российских самолетов, а до этого были вертолеты", – отметил Храпчинский.

Он подчеркнул, что сейчас можно говорить о вхождении в новую эру асимметричной войны, которая предусматривает больше роботизированной техники и больше средств поражения, которые не предусматривают сложных технологий. Эксперт добавил, что украинские дроны, которые могут лететь на 2,5 тыс. километров, значительно дешевле американских ракет Tomahawk.

Эксперт также отметил, что очень важно "сломать" авиационную логистическую систему оккупантов. Он пояснил, что когда стратегическая авиация РФ взлетала с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, то для нее предусматривался полет на 2 часа – самолеты взлетали, долетали до зоны пусков на Каспии, где запускали ракеты и возвращались на "Энгельс".

После того, как ВСУ начали наносить удары по "Энгельсу", самолеты переместили на авиабазу "Оленья" (Мурманская область РФ), а это – еще плюс 2 тыс. километров. Это означает, что увеличилось количество ресурсов, которые тратились россиянами на самолетах для того, чтобы осуществить массированный обстрел Украины.

"Если мы говорим за 4 тыс. километров, то согласно техническим характеристикам самолетов, это позволит им долететь до пусковых рубежей, сделать пуски, но вернуться на "Оленью" или "Белую" они не смогут. Придется садиться на "Энгельсе", или делать дозаправку. Это затраты ресурса...", – подчеркнул Храпчинский.

Таким образом, по его словам, отодвинув дальше базирования вражеской авиации, ВСУ разрывают логистическую составляющую. Это, в свою очередь, влияет на способности самолета выполнять боевые задачи.

Также надо понимать, что при таких условиях над российской глубиной будут летать бомбардировщики Ту-95МС, которые иногда по дороге теряют ракеты. То есть, последствия могут быть колоссальными для всей территории РФ.

"Но нас это не должно беспокоить... Наша главная задача – разорвать логистику, убрать самолеты тактической авиации с расстояния около 1 тыс. километров от границ Украины. Потому что все это приведет к невозможности выполнения классических боевых элементов, где самолет, загруженный полностью, не может выполнять боевые задачи", – отмечает специалист.

РФ перебрасывает самолеты в Сибирь

Накануне OSINT-исследователь MT Anderson со ссылкой на данные со спутниковых снимков сообщил, что российские оккупационные войска стягивают боевые самолеты Ту-95МС в Сибирь. Их переправляют на авиабазу "Белая".

По его словам, на снимках можно увидеть видно 9 бомбардировщиков Ту-95. Также на базе были и другие боевые самолеты РФ – в частности, МиГ-31 и Ту-22.

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