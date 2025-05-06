Считалось, что в 1600-х годах футбол играли более жестоко и хаотично, когда несколько десятков человек гонялись за свиным пузырем и пинали его по всему городу.

Поле в шотландской сельской местности недалеко от залива Солуэй-Ферт, вероятно, было старейшим футбольным полем в мире. Как пишет The Independent, так утверждает историк спорта Гед О'Брайен.

На ферме около Анвот-Кирк в современных Дамфрисе и Галлоуэе в 1600-х годах проводились футбольные матчи, почти за два столетия до того, как в Англии впервые были изложены правила этого вида спорта.

Историк указал на письмо, написанное преподобным Сэмюэлем Резерфордом в начале 1600-х годов, в котором говорилось, что "люди играли в футбол" на поле во второй половине дня в субботу.

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Интересно, что преподобный, по-видимому, рассерженный тем, что частые футбольные матчи на поле нарушают субботу, приказал прихожанам положить большие камни на поле, чтобы остановить их. Камни (некоторые из них все еще там сегодня) были разложены по земле в качестве временного барьера, чтобы помешать людям играть в футбол. О'Брайен сказал:

"Это одно из самых важных предложений, которые я когда-либо читал в истории футбола. Потому что он конкретно указывает точное место, где находилось футбольное поле. Я всегда думал, что в Шотландии в футбол играют уже сотни лет. Не в футбол толпы, а в настоящий футбол".

Лабораторные анализы почвы с поля подтвердили, что камни были разложены по всей сельскохозяйственной земле примерно в то время, когда было написано письмо Резерфорда. В совокупности это означает, что в футбол играли организованно за столетия до того, как в 1863 году в Англии была создана Футбольная ассоциация.

Считалось, что в 1600-х годах футбол играли более жестоко и хаотично, когда несколько десятков человек гонялись за свиным пузырем и пинали его по всему городу. Однако письмо преподобного указывает на то, что на шотландском поле играли в более организованную форму игры, куда люди приходили специально по воскресеньям, ожидая пойти на работу на следующий день.

При этом невозможно было установить, напоминала ли форма футбола, в которую играли на шотландской сельскохозяйственной земле, современную игру.

О'Брайен, основавший Музей шотландского футбола, отметил, что это был критический момент в развитии спорта, включающий поле, команды и регулярные матчи, проводимые по некоторым согласованным правилам. Историк добавил:

"Это предок, прародитель современного мирового футбола. И он шотландский".

Важно, что последние результаты, если их еще раз проверить, могут изменить хронологию развития футбола и дать представление о доминировании Шотландии в этом виде спорта, когда международный футбол начался в конце 19 века.

"В 1872 году, в ту минуту, когда начался международный футбол, шотландские клубы полностью уничтожали английские команды. Это совершенно неудивительно, потому что эти люди на 200 лет опережают то, что делает Англия", - отметил О'Брайен.

Новости истории футбола

В прошлом году трофей, завоеванный Диего Марадоной за выступления на чемпионате мира 1986 года, вновь появился на свет после того, как его не было в течение десятилетий, и был выставлен на аукцион.

Марадона получил трофей "Золотой мяч" после того, как привел Аргентину к победе на турнире в Мексике, где он забил свой скандальный гол "Рука Бога" в ворота Англии в четвертьфинале. Марадона, который умер в 2020 году в возрасте 60 лет, был награжден трофеем "Золотой мяч" как лучший игрок турнира во время церемонии в Париже в 1986 году. Однако награда загадочным образом исчезла, и ее местонахождение было неизвестно на протяжении десятилетий.

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