Узнайте, как в 2025 году выплачивается денежная помощь на погребение близкого человека.

В Украине выплачивается помощь на погребение близкого человека. Смерть является тяжелым психологическим и финансовым бременем для семьи, и государство помогает справиться с расходами на ритуальные услуги.

О том, как получить похоронные деньги и на какую сумму могут рассчитывать родственники умершего, эксклюзивно для УНИАН рассказала юрист судебной практики ЮК RIYAKO & PARTNERS Дарья Лялюк

Кому предоставляется материальная помощь на погребение

Как пояснила эксперт, помощь на погребение получают, как правило, члены семьи умершего, которые организуют его похороны.

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Есть закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании", согласно которому в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, которые находились на его иждивении, помощь на погребение получают отец, мать, дед, бабушка, жена или муж, а также дети, братья, сестры, внуки, которым еще не исполнилось 18 лет (исключение - старшие лица, получившие инвалидность до совершеннолетия), лица до 23 лет, которые получают высшее или предвысшее образование.

Также стоит учитывать, кому пособие на погребение в 2025 году не выплачивается. Помощь недоступна, если человек был на полном государственном содержании и его за бюджетные средства похоронило учреждение, в котором он находился.

Какой размер пособия на погребение в 2025 году

Размер пособия зависит от того, на основании какого закона умершему лицу была назначена пенсия. Есть такая градация выплат:

На погребение могут выплатить две пенсии , которые за месяц получал умерший человек.

, которые за месяц получал умерший человек. Размер трехмесячной пенсии , но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (15140 гривень).

, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (15140 гривень). Если умерший получал пенсию по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то тогда на его погребение выделят сумму в размере двухмесячной пенсии.

Относительно помощи на погребение военнослужащего эксперт прокомментировала - если пенсионер получал пенсию на основании закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", то есть речь идет о военной пенсии, то размер помощи будет привязан к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не может составлять меньше, чем 15140 гривень.

Как получить выплаты после смерти пенсионера и какие нужны документы

Для получения пособия на погребение нужно обратиться в один из Сервисных центров Главных управлений Пенсионного фонда и предоставить следующие документы:

Оригиналы своего паспорта и идентификационного кода.

Заявление о выплате пособия на погребение. Документ заполняют на месте во время приема в ПФУ.

Свидетельство о смерти лица.

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справка о смерти пенсионера.

Реквизиты своего банковского счета, на который будут зачислены средства.

Ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам выплачивается денежная гуманитарная помощь от ООН. Ее размер составляет 10 800 гривен на человека.

справка Дарья Лялюк Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и получила диплом магистра по специальности "Право". Специализируется в области хозяйственного, корпоративного и гражданского права. Имеет опыт практической деятельности в сфере права более 2-х лет. Является автором статей на Liga Закон и других ведущих средствах массовой информации. С 2023 года является членом Ассоциации юристов Украины.

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