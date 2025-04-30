Узнайте, в каких профессиях могут забронировать работника и какие есть требования к зарплате.

В Украине представители некоторых профессий могут быть забронированы от призыва в армию. Однако для этого предприятие должно быть критически важным для экономики. К тому же бронь предоставляется на определенный срок, после чего ее нужно обновлять.

О том, как в 2025 происходит процесс предоставления отсрочки из-за бронирования, эксклюзивно для УНИАН рассказала партнер Grain Law Firm и адвокат Лидия Карплюк.

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Кто имеет право на бронь во время мобилизации в Украине

Как пояснила адвокат, перечень работников определенных органов, предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование, предусмотрен постановлением Кабмина №76. Документ определяет, сколько военнообязанных работников могут получить отсрочку.

Согласно постановлению бронирование могут получить военнообязанные, которые работают в:

органах государственной власти и местного самоуправления;

органах Нацполиции;

Национальном антикоррупционном бюро Украины;

Государственном бюро расследований;

органах прокуратуры;

Бюро экономической безопасности;

ГСЧС;

судах;

предприятиях, учреждениях организациях, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований;

предприятиях, учреждениях организациях, которые признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

специализированных учреждениях ООН, в международных судебных органах, в международных неправительственных организациях;

операторах противоминной деятельности, которые проводят гуманитарное разминирование и других.

До 31 марта предприятия должны были подтвердить свою критичность по новому порядку и фактически перебронировать своих работников. Не всем это удавалось с первого раза, но все же они смогли завершить процедуру подтверждения критичности вовремя, и их работники снова получили право на бронирование от мобилизации. Хотя есть и такие организации, по которым до сих пор не принято решение об отнесении их к критическим.

Кто не подлежит бронированию в Украине

Забронировать не могут лицо, которое имеет какие-то нарушения воинского учета. К примеру, если человеку ранее направляли повестку для уточнения данных или прохождения ВВК, но он ее не получил, то в базе "Оберіг" могут быть зафиксированы нарушения воинского учета, и это может стать препятствием для бронирования такого лица.

Также права на бронь не имеют работники того предприятия, которое не смогло получить статус критически важного, не подтвердило или потеряло его.

Надо ли проходить ВВК, если есть бронь или оформляется

По словам Лидии Карплюк, для получения отсрочки точно нужно обновлять данные, поскольку бронированию подлежат военнообязанные, которые находятся на воинском учете, уточнили военно-учетные данные в "Резерв+" и не находятся в розыске.

Если ТЦК и СП до бронирования не вызвало человека повесткой на прохождение ВВК, тогда ему самостоятельно не нужно приходить на комиссию. Если же повестка на ВВК приходила, а человек не явился, тогда у него будут проблемы с оформлением отсрочки.

Какая зарплата нужна для брони от мобилизации

В критериях, по которым осуществляется определение критичности предприятия, указан уровень заработной платы работников. По общему правилу размер зарплаты за предыдущий календарный месяц должен рассчитываться по формуле - минимальная зарплата по стране (8 тысяч гривен), умноженная на коэффициент 2,5. Сейчас это 20 тысяч гривен. В течение всего периода, на который забронирован работник, его зарплата должна удерживаться на таком уровне.

Но немного другое регулирование есть по зарплатам в государственных, коммунальных предприятиях, а также тех, в которых есть государственная доля акций, предприятиях, которые являются производителями электрической тепловой энергии и некоторых других. Для бронирования в Украине работников таких предприятий их зарплата должна быть не ниже средней в регионе за 4 квартал 2021 года в соответствии с данными Госстата. В то время заработная плата составляла примерно 10-12 тысяч, а в Киеве размер средней зарплаты находился на уровне 20 тысяч гривен.

Какие профессии подлежат бронированию в Украине не зависимо от зарплаты

Зарплатный критерий для бронирования военнообязанных не распространяется на те предприятия, учреждения и организации, которые сразу по умолчанию признаны критически важными. Это касается:

государственных органов;

критически важных учреждений топливно-энергетического комплекса;

поставщиков электронных коммуникационных услуг, которые строят устойчивые к обесточиванию электронные коммуникационные сети;

работников портала "Дія";

учреждений здравоохранения;

прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла;

учреждений международной технической помощи и представительств различных международных организаций;

дипломатических учреждений.

Кроме того, зарплатный критерий не учитывается при бронировании священнослужителей (работников религиозных организаций).

Является ли законной мобилизация забронированных

Если у лица не завершено оформление бронирования, то оно подлежит мобилизации. В такой промежуточный период мобилизация будет законной, поскольку на ее момент лицо не имеет основания для предоставления отсрочки от прохождения службы.

По словам Лидии Карплюк, если у человека есть бронь, то его мобилизация не должна быть возможна: "Чтобы мобилизовать военнообязанного, который имеет бронь, нужно вручную снять с него бронирование в реестре "Оберіг". Мне такие случаи неизвестны, но, предполагаю, что такое может быть. Если человека незаконно мобилизовали, то ему нужно обжаловать неправомерные действия, в частности, обращаться с жалобами на горячую линию Минобороны, а в случае незаконного задержания - вызвать сотрудников полиции."

Если человека незаконно пытаются мобилизовать при наличии бронирования, то ему не нужно давать согласие на мобилизацию и не подписывать документы, а стоит отстаивать свою позицию - письменно указывать везде, что он не может быть мобилизован, потому что имеет отсрочку.

Как долго действует бронирование

Для сотрудников предприятия, которое признано критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных сил, бронирование предоставляется на период действия контракта, в котором прописаны условия такой деятельности.

Для сотрудников других критически важных предприятий срок действия составляет 12 месяцев, поскольку именно раз в год организации нужно подтверждать статус критичности.

Для остальных лиц, например, чиновников, правоохранителей, срок действия брони совпадает с периодом, во время которого действует мобилизация - три месяца в связи с продлением военного положения.

Есть ли в полиции и ГСЧС бронирование

Бронировать можно 50% военнообязанных работников, и такое правило касается и ГСЧС, и полиции и других госструктур. Исключением являются государственные служащие категории А (высшие должностные лица) и некоторые другие, которые все имеют право на бронирование. Также могут быть забронированы все медицинские работники с основным местом работы в учреждениях здравоохранения.

справка Лидия Карплюк Адвокат, партнер Grain Law Firm Окончила Одесскую национальную юридическую академию и получила диплом магистра права с отличием. В национальном рэнкинге "Выбор клиента. ТОП-100 юристов Украины"-2025 Лидия Карплюк отмечена в практиках - White Collar Crime, Защита бизнеса, Военное право. Также признана в номинации "Женщины-лидеры: влияние на практику" по версии Юридической газеты "Ukrainian Women in Law 2025".

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