Адвокат объяснила, что некоторые мужчины могут служить в таком возрасте.

Обязательная мобилизация в Украине с 2022 года касается каждого мужчины с 25 до 60 лет. Все те, кому еще не исполнилось 25, по закону, не могут быть принудительно отправлены на фронт. Татьяна Савченко - адвокат в адвокатском бюро "Татьяны Савченко" в комментарии УНИАН рассказала, возможна ли мобилизация в Украине мужчин старше 60 лет.

С какого возраста мобилизация не коснется мужчин

Татьяна Савченко, ссылаясь на статью 22 "О воинской обязанности и военной службе", объясняет, что в ней четко прописано, что есть предельный возраст военнообязанных. В документе указано - во время военного положения такой возраст для рядовых, сержантов, младшего и старшего офицерского состава составляет до 60 лет.

"То есть в 59-ть такие лица еще являются военнообязанными и могут быть мобилизованными, а в 60 их мобилизовать не могут"

Это означает, что мобилизация 60+ просто незаконна. По словам эксперта, лицо ровно в 60 лет считается не военнообязанным, поскольку в законе о военной службе четко указано, что на военную службу могут призвать человека именно до 60 лет. В 60 лет теоретически человека уже не могут мобилизовать.

Видео дня

Что делать, если выдали повестку и "светит" мобилизация после 50 лет

По закону мобилизация в Украине после 50 лет возможна - даже в 55 лет, но адвокат поделилась: "Я не сталкивалась со случаями мобилизации после 60 лет".

Эксперт напоминает, что ТЦК массово рассылает повестки тем, кто еще стоит на воинском учете, а для того, чтобы после наступления предельного возраста сняться с воинского учета, нужно сделать несколько шагов.

После достижения шестидесятилетнего возраста необходимо самостоятельно явиться в ТЦК, предоставить паспорт, военно-учетный документ и подать заявление с просьбой снять лицо с воинского учета в связи с достижением предельного возраста. После этого человека должны снять с воинского учета и тогда ему точно не будут иметь права выписывать повестки, и мобилизация после 55 лет его не коснется.

Если 60-летнему человеку выдали повестку, то он должен явиться в ТЦК, сообщить, что уже достиг предельного возраста и хочет сняться с воинского учета. В том случае, если лицо, которому исполнилось 60 лет, мобилизовали, оно имеет право обратиться с рапортом об увольнении с военной службы в порядке 26 статьи закона "О воинской обязанности и военной службе". Адвокат уверена, что такое лицо может быть освобождено от службы в армии - в документе четко говорится об этом.

Для кого может быть реальной мобилизация после 50 лет

Татьяна Савченко говорит, что представители высшего офицерского состава (генерал, бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант) в соответствии с законом являются военнообязанными до 65 лет - для таких лиц предельный возраст для прохождения военной службы во время особого периода (военного положения) именно такой, то есть их может коснуться мобилизация в Украине.

Военнослужащие, которые имеют высокий уровень профессиональной подготовки, много опыта и признаны ВВК пригодными к прохождению службы в армии, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе после достижения предельного возраста пребывания на военной службе на срок до 5 лет, то есть также до 65-летия.

Вас также могут заинтересовать новости: