В центре Минска вспыхнули протесты: начались стычки, ОМОН применил светошумовые гранаты (фото, видео)

Белорусская милиция задерживает людей, которые вышли на протестную акцию в центре Минска.

В центре Минска после закрытия избирательных участков в день голосования на выборах президента Беларуси на площади Победы около стелы "Минск — город герой" начались задержания участников протестной акции.

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Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by. Сообщается о столкновениях на пересечении проспектов Машерова и Победителей между протестующими и ОМОНом.

"Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Люди кричат: "Уходи!", "Наш дом — Беларусь!". Гул стоит по всему проспекту", - говорится в сообщении.

В Минске возле гостиницы "Планета" задерживают людей.

Очевидцы говорят, что в районе проспекта Победителей в Минске используют светошумовые гранаты.

По сообщениям СМИ, среди протестующих есть раненые. Люди начали отбивать задержанных у ОМОНа.

В Минске дана команда "Начинаем вытеснение". Людей оттесняют людей с проезжей части — ОМОН движется дальше. Об этом пишет Telegram-канал Tut.by.

Акции протеста проходят после окончания голосования на выборах президента Беларуси, на которых, по предварительным данным выигрывает Александр Лукашенко с 80% голосов.

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