Узнайте, кто имеет право на отсрочку и что делать, если такое лицо хотят мобилизовать.

В Украине продлено военное положение до 6 августа, а с ним и всеобщая мобилизация. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут призывать в ряды ВСУ, если они не имеют оснований для получения отсрочки. Выезд за границу для военнообязанных запрещен с несколькими исключениями.

Мы разобрались, как будет проходить мобилизация в мае 2025 года, кто имеет право на отсрочку и какие мужчины могут легально пересечь границу. На эти вопросы эксклюзивно для УНИАН ответил юрист Дмитрий Франчук.

Кого касается мобилизация в Украине в мае

Всеобщей мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. При этом военнообязанными считаются юноши, которым исполнилось 18 лет, и они также должны становиться на воинский учет и проходить ВВК.

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Как пояснил юрист, мобилизовать могут лиц, которые не получили отсрочку или бронирование. Особое внимание уделяют призыву лиц с боевым опытом, а также штурмовиков, артиллеристов, саперов, операторов дронов.

Мобилизация после 50 лет проводится на общих основаниях. И, по словам комбатов, очень много таких людей сегодня есть в рядах ВСУ, и очень малый процент этих лиц работает в штабах. Лица в возрасте 50-60 лет есть и на передовой, и в "горячих точках".

Кого не могут мобилизовать в 2025 году

Основные категории тех, кто не будет мобилизован, следующие:

Лица, имеющие инвалидность 1, 2 или 3 группы.

Люди, которые признаны непригодными к военной службе по заключению ВВК.

Мужчины старше 60 лет.

Лица, осуществляющие постоянный уход за нетрудоспособными родными.

Многодетные родители (трое или более детей).

Люди, у которых жена/муж или один из родителей имеют инвалидность 1 или 2 группы.

Студенты дневной или дуальной формы обучения, аспиранты.

Лица, осужденные за тяжкие преступления (к примеру, совершили умышленное убийство, сексуальное преступление).

Также не мобилизуют людей, у которых близкий родственник погиб или пропал без вести во время войны, или которые сами побывали в плену.

Кто имеет право на отсрочку и как ее оформить

По словам эксперта, есть следующие основные основания для предоставления отсрочки:

Семейные обстоятельства . Это может быть наличие трех или более детей, которым не исполнилось 18 лет или самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка. Еще отсрочку от службы можно получить в случае ухода за человеком с инвалидностью или тяжелой болезнью, а также если человек является отцом-одиночкой.

. Это может быть наличие трех или более детей, которым не исполнилось 18 лет или самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка. Еще отсрочку от службы можно получить в случае ухода за человеком с инвалидностью или тяжелой болезнью, а также если человек является отцом-одиночкой. Состояние здоровья . То есть инвалидность или непригодность к службе.

. То есть инвалидность или непригодность к службе. Получение первого высшего образования .

. Служебная необходимость. Человек может получить бронирование, если работает на предприятии, которое признали критически важным для экономики нашей страны.

Для оформления нужно собрать документы, которые подтверждают основание для отсрочки. Список документов будет зависеть от причины, по которой лицо имеет право на получение отсрочки. Если речь идет о семейных обстоятельствах, то мужчине нужно предоставлять свидетельства о рождении детей, документы об инвалидности, справку о составе семьи.

Перед тем, как получить отсрочку от мобилизации, надо написать заявление на имя начальника ТЦК, в котором человек стоит на учете. Стоит указать основание для предоставления отсрочки согласно статье 23 закона о "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и указать перечень документов, которые прилагаются и подтверждают это основание, а затем пройти ВВК. Если у лица уже есть действительное заключение ВВК, то ему просто нужно добавить его в пакет документов, которые будут предоставляться вместе с заявлением. Важно отметить, что в ТЦК нужно подавать или оригиналы документов, или заверенные копии.

После подачи пакета документов нужно ждать решения ТЦК о предоставлении отсрочки, которое примет руководитель. Если просьба о предоставлении отсрочки будет отклонена, то такое решение можно обжаловать через вышестоящий орган ТЦК или в суде.

Что делать, если при наличии отсрочки лицо мобилизовали

Дмитрий Франчук советует предоставить работникам ТЦК справку о получении отсрочки. Если такого документа с собой нет, тогда надо сказать, что есть возможность показать его в ближайшее время, к примеру, через родственников. Также сразу можно обратиться к юристу или к правозащитникам.

Если лицо уже оказалось в воинской части, то через дежурного подать в ТЦК письменное заявление о наличии права на отсрочку от мобилизации. Такое же заявление должен подать близкий человек этого лица или юрист. К нему нужно приложить копию документов, подтверждающих наличие отсрочки.

Еще можно инициировать служебную проверку против работников ТЦК, которые задержали человека, о нарушении законного права на свободное передвижение по стране. Затем обжаловать незаконную мобилизацию в административном суде. При этом в суде следует просить остановить исполнение решения о призыве до решения дела. Параллельно нужно подать жалобу к уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Надо ли проходить ВВК для получения отсрочки или статуса "непригодности"

Если у вас есть официальное заключение ВВК, в котором указано "непригоден", с подписями и печатью, зарегистрированное не более 12 месяцев назад, тогда повторно проходить комиссию не нужно. Иногда представители ТЦК пишут, что есть сомнения в подлинности или актуальности заключения ВВК, и это может быть основанием для повторного прохождения комиссии.

По состоянию на 2025 год прохождение ВВК удаленно не предусмотрено законодательством. Пройти ВВК онлайн невозможно - нужно лично пройти осмотр врачей.

Дает ли отсрочка от мобилизации 2025 право на выезд за границу

Эксперт отмечает - наличие отсрочки не означает, что военнообязанному можно выезжать из Украины. Для пересечения границы нужно иметь обоснованное документально основание и отдельное разрешительное решение.

Есть такие главные категории военнообязанных лиц, которые могут пересечь границу:

Забронированные лица, если их выезд согласован с Генштабом ВСУ.

Лица с инвалидностью 1 или 2 группы, а также люди, которые их сопровождают.

Многодетные родители.

Могут выехать студенты иностранных вузов, если их обучение началось до 1 января 2024 года, и есть решение суда, которое позволяет им выезд. Нужно иметь при себе контракт и справку из учебного заведения, переведенные на украинский язык.

Если забронированному лицу нужно выехать за границу в командировку, тогда у него должен быть заверенный приказ о командировке. Кроме того, он должен предоставить пограничникам письмо о командировке от принимающей организации, справку из ТЦК о предоставлении бронирования и выписку из реестра "Оберіг".

справка Дмитрий Франчук Юрист Учился в Винницком педагогическом университете, Киево-Могилянской академии и в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Общественный деятель, эксперт по юридическим и экономическим вопросам.

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