"Страна уже изменилась": Светлана Тихановская обратилась к силовикам (фото 18+)
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к силовикам и своим избирателям с призывом остановить насилие.
Об этом сообщило беларусское издание TUT.BY.
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"Я, Светлана Тихановская, хочу попросить всех, кто принимает решения, и прежде всего командиров спецподразделений — не надо применять силу против мирных граждан. Любое силовое противостояние сейчас бессмысленно, потому что страна уже изменилась, и мы не должны отвечать насилием на мирный протест", — сказала Тихановская в своем обращении.
"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", — заявила Светлана Тихановская.
Она напомнила, что в своих обращениях всегда призывала всех действовать в рамках закона и исключительно мирно.
- 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.
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