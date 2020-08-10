"Страна уже изменилась": Светлана Тихановская обратилась к силовикам (фото 18+)

Она напомнила, что в своих обращениях всегда призывала всех действовать в рамках закона и исключительно мирно.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к силовикам и своим избирателям с призывом остановить насилие.

Об этом сообщило беларусское издание TUT.BY.

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"Я, Светлана Тихановская, хочу попросить всех, кто принимает решения, и прежде всего командиров спецподразделений — не надо применять силу против мирных граждан. Любое силовое противостояние сейчас бессмысленно, потому что страна уже изменилась, и мы не должны отвечать насилием на мирный протест", — сказала Тихановская в своем обращении.

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", — заявила Светлана Тихановская.

Она напомнила, что в своих обращениях всегда призывала всех действовать в рамках закона и исключительно мирно.

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