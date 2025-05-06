В частности, бойцы ВСУ могут стать инструкторами или применить себя в частных армиях других стран.

Не все бойцы Сил обороны, которые провоевали более трех лет, смогут найти себя в гражданской жизни после войны. Об этом заявил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Мы имеем сейчас одну из самых профессиональных армий в мире. Это люди, которые более трех лет провели непосредственно в зоне ведения боевых действий, и они уже имеют навыки достаточно профессиональных военных. Они могут быть где-то инструкторами. Они даже могут себя применить где-то в частных армиях в разных странах мира и тому подобное. Это их право", - сказал он.

По словам депутата, нужно или углубленно работать над их социализацией, или предлагать им другие условия для службы.

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"Действительно, кто-то вернется к гражданской жизни, кто-то переучится, но все равно какой-то процент не сможет себя найти в гражданской жизни. И здесь вопрос, - как с ними правильно работать, чтобы или действительно их углубленно социализировать и работать, или предлагать какие-то другие условия", - пояснил Федиенко.

Война в Украине - заявления Федиенко

Как сообщал УНИАН, ранее Федиенко заявил, что украинское общество нужно полностью милитаризировать, поскольку угроза от России будет поступать даже после завершения полномасштабной войны.

"Я не говорю, что мы строим второй Израиль, но в Израиле в обязательном порядке все юноши и девушки проходят ту самую БОВП (базовую общевойсковую подготовку - УНИАН). Мы должны понимать, что наш сосед - это полный идиот, и что там у него в голове - никто не знает. И поэтому мы должны - я всегда за это выступал и выступаю - полностью милитаризировать наше общество, всех научить пользоваться оружием для того, чтобы в случае чего мы могли за себя постоять", - сказал он.

Федиенко подчеркнул, что милитаризацию украинского общества не стоит рассматривать как временную меру. Он считает, что это необходимый шаг для того, чтобы защитить нашу страну.

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