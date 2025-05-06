Какой бы жесткой ни была риторика Трампа, он не сделал ни одного практического шага в ущерб военным усилиям агрессора.

Российский диктатор Владимир Путин откровенно насмехается над Дональдом Трампом, игнорируя все призывы к мирному урегулированию войны и только усиливая атаки на Украину. Об этом а авторской статье для The Hill пишет сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Стивен Пайфер, который был послом США в Украине в 1998-2000 годах.

"Президент Трамп неоднократно называл своим положительным фактором свои "очень хорошие" отношения с президентом России Владимиром Путиным. Однако эти "очень хорошие" отношения не привели к более сговорчивому подходу Кремля к урегулированию российско-украинской войны", - пишет он.

Пайфер перечисляет все недавние призывы Трампа к прекращению огня в Украине и его угрозы санкциями в адрес России - Путин не сделал никаких серьезных шагов в ответ. Так, Кремль отверг предложение о 30-дневном перемирии, а на прямой призыв Трампа прекратить ракетные удары по Украине Россия ответила масштабным воздушным террором украинских городов.

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Несмотря на очевидную неуступчивость Путина, Трамп не предпринял никаких практических шагов, чтобы принудить Россию к переговорам - не было ни новых санкций, ни даже отмены визитов спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву.

"Путин играет с Трампом. Понимает ли это теперь президент США? Примет ли Трамп наконец меры? Путин по опыту научился не ожидать от президента США реальных мер, а только слов. И эти слова выглядят все более бессильными и слабыми", - пишет Пайфер.

Бывший дипломат отмечает, что Трамп, как президент США, на самом деле имеет много потенциальных рычагов влияния, которые при желании можно было бы задействовать. В первую очередь в плоскости санкционного давления и усиления военной помощи Украине.

"Такие действия столкнут Путина с реальностью: если он продолжит войну и не будет серьезно вести переговоры, военные, экономические и политические расходы для России возрастут. Трамп действительно может сделать много вещей, чтобы заставить россиян серьезнее подойти к прекращению войны. Если он хочет привлечь внимание Путина, он должен начать это делать", - отмечает экс-посол США.

Как Трамп угрожал России

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно призывал к прекращению войны в Украине и началу мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он выражал обеспокоенность по поводу длительных боевых действий и высоких человеческих потерь, подчеркивая необходимость остановить бомбардировки и еженедельную гибель тысяч молодых людей.

Трамп также отмечал, что обе стороны - Россия и Украина - заинтересованы в завершении конфликта. Однако, во время переговоров с администрацией Трампа, Россия выдвигала неприемлемые требования о разрыве военных связей Украины с НАТО и приобретении нейтрального статуса с ограниченной армией.

На днях Трамп даже пригрозил санкциями России, если она не начнет реальные переговоры о мире.

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