При правильной профилактике ваша сантехника всегда будет пахнуть свежестью.

Слив в ванной или на кухне легко засоряется, будь то еда, волосы, остатки продуктов или мыльная пена. В теплое время года все это начинает издавать неприятный запах.

Сегодня разберемся, как избавиться от неприятного запаха из слива. Ранее мы рассказывали, как почистить слив в душевой кабине.

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Эксперты из High Five Plumbing посоветовали, как очистить слив, и объяснили, почему воняет слив на кухне. Самой распространенной причиной является накопление остатков пищи, органических веществ и жира. Они разлагаются и неприятно пахнут.

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Кого-то может удивить, но накопление мыльной пены от моющего средства также является проблемой. Она может затвердеть и создать барьер внутри труб, задерживая остатки пищи и препятствуя свободному движению воды.

Другой причиной могут стать плесень и грибок. Если проблему не решить, то грибок будет быстро расти, а его споры дадут тот самый запах затхлости. Кроме того, это опасно для здоровья.

Неприятный запах из слива в ванной может быть вызван накоплением мыльной пены, волос и грязи, которая смывается с тела человека.

Чтоб прочистить слив, всыпьте туда чашку пищевой соды, а затем влейте столько же горячей воды. Оставьте на несколько часов и промойте холодной водой.

Сода поможет разрушить любые отложения и придаст сливу свежий и чистый запах. Можно предварительно добавить несколько капель эфирного масла в соду, чтоб дополнительно ароматизировать ее.

Кроме того, можно воспользоваться белым уксусом. Влейте стакан жидкости в слив, оставьте на час и промойте горячей водой. Кислота в его составе расщепит жир и остатки пищи. Если засор особенно стойкий, воспользуйтесь вантузом после того, как зальете в слив уксус.

"Если вы заметили, что вода уходит медленно, а из слива идет неприятный запах, одним из простых решений является выливание в слив кастрюли с кипятком. Горячая вода поможет размягчить любые частицы пищи или жира, вызывающие засор. Возможно, вам придется повторить этот процесс, прежде чем вода начнет течь свободно. Кроме того, вы можете использовать сантехнический трос, чтобы попытаться прочистить засор", - добавили эксперты.

В качестве профилактики они рекомендуют раз в неделю выливать в слив стакан отбеливателя. Он убьет все бактерии, вызывающие запах, и поможет расщепить любую еду, которая может застрять в сливе.

Просто разбавьте стакан отбеливателя с таким же количеством воды и залейте этот раствор в раковину. Оставьте на час и включите горячую воду на пару минут. Для дополнительной свежести можно добавить в раствор чайную ложку соды.

Чтоб поддерживать раковину, ванну и душ в чистоте, регулярно мойте их моющим средством и горячей водой. Это не только сделает вашу сантехнику чистой и красивой, но и предотвратит распространение микробов.

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